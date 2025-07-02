مجزرة إسرائيلية جديدة بحق منتظري المساعدات في غزة (فيديو)

شيع أهالٍ في قطاع غزة جثامين 15 شهيدا من مجمع الشفاء، ارتقوا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، خلال ساعات الليل.

قتل الجوعى

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من شمال قطاع غزة منذ الليلة الماضية، وأفاد باستشهاد أكثر من 15 شهيدا من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال عند محور نتساريم وسط القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بقصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف لعدة مناطق في قطاع غزة منذ ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.

استهداف أحياء سكنية

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن قصفا إسرائيليا استهدف شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وإن 10 شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي جراء غارات إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين وخيام نازحين بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، أفادت مصادر طبية بإصابة عشرة مواطنين، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى.

استهداف بطائرة مسيّرة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عددا من المواطنين أصيبوا بنيران طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وتتكرر في غزة مشاهد إطلاق النار والقتل بشكل يومي أثناء انتظار الفلسطينيين الحصول على الطعام في القطاع المحاصر الذي حولته الحرب إلى أنقاض.