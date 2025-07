مهددة بالتصنيف “إرهابية”.. كيف تضغط حركة “فلسطين أكشن” على إسرائيل من بريطانيا؟

يصوت البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحظر حركة “بالستاين أكشن” (التحرك من أجل فلسطين)، الذي قدمته وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، معلنة عزمها استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم الحركة.

وسارعت إيفيت كوبر إلى محاولة تمرير المشروع بشكل عاجل عبر البرلمان، مما قد يمهد لدخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة القادم، فكيف تأسست حركة “فلسطين أكشن” وما أهدافها؟

تأسست حركة “فلسطين أكشن” في المملكة المتحدة في شهر يوليو من سنة 2020، على أيدي مجموعة من النشطاء المناهضين للاحتلال الإسرائيلي والداعمين للقضية الفلسطينية.

وتُعرّف الحركة نفسها بأنها “ملتزمة بإنهاء التورط العالمي في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي”، وتسعى إلى “فضح وإيقاف دعم الشركات والمؤسسات الدولية لهذا النظام، وخاصة تلك العاملة في مجال التصنيع العسكري”.

وتعمل “فلسطين أكشن” وفق نمط تنظيمي أفقي، دون قيادة مركزية أو هيكل إداري تقليدي، وتتكون من خلايا صغيرة من طلاب وناشطين وفنانين وباحثين، يتواصلون عبر قنوات رقمية، مما يصعب على السلطات البريطانية تتبعها أو تفكيكها.

We’ve SHUT DOWN two weapons manufacturers, owned by Israel’s biggest arms producers.

Palestine, we are with you! #ShutElbitDown pic.twitter.com/WZNkyCCcTy

— Palestine Action (@Pal_action) October 31, 2023