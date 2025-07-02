وزارة البترول المصرية: انقلاب بارجة بحرية في خليج السويس (فيديو)

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء، تلقيها بلاغا من شركة “أوسوكو” لإنتاج النفط والغاز يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارجة البحرية “آدم مارين 12” في منطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير العمل حسن شحاتة، توجها بشكل عاجل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيا على تطورات الوضع، ومتابعة عمليات الإنقاذ الجارية، والإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع الحادث.

وأكدت وزارة البترول متابعتها لتطورات الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات العاملة بالمنطقة، بهدف ضمان سرعة التعامل مع الحادث وتقليل آثاره.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحفار البحري الذي تعرَّض للانقلاب يتبع شركة “أديس القابضة”، وهي من الشركات العاملة في مجال خدمات الحفر البحري بالمنطقة.

وتعمل فرق الإنقاذ حاليا على تقييم الأضرار وتحديد حجم الخسائر البشرية والمادية المحتملة.