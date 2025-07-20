“الإخوان المسلمون” تدعو إلى نفير عام لإنقاذ غزة وتوجه رسالة لقادة دول الطوق

دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى “نفير عام وعمل عاجل” لإنقاذ غزة، في ظل الحصار وحرب التجويع والمجازر المتواصلة التي يتعرض لها سكان القطاع.

وقال الدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال جماعة الإخوان المسلمين، في بيان اليوم الأحد، إن “الواجب في أعناقنا جميعا الآن ألا نترك أهل غزة يواجهون آلة التجويع والموت وحدهم. فليتحرك الرأي العام، ولنكسر الأصنام السياسية التي تحول بيننا وبين أداء واجبنا الأخلاقي والديني والإنساني”.

وأوضح عبد الحق أن ما يجري في غزة تجاوز حدود الكارثة الإنسانية، واصفا ما يتعرض له سكان القطاع بـ”الإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أن “أكثر من مليوني إنسان يُحاصرون بالجوع والقتل والإبادة بينما يقف الكيان الصهيوني مكشوفا بجرائمه أمام العالم كله، متحديا القوانين الدولية والقيم الإنسانية”.

تمدد المشروع الإسرائيلي

وتطرق عبد الحق إلى ما وصفه بتمدد المشروع الإسرائيلي ليشمل ضربات متواصلة على لبنان واليمن وإيران وسوريا، مؤكدا أن “مشروع هذا الكيان لا يعرف حدودا ولا يتوقف عند جغرافيا، بل يسعى لإشعال الفوضى في كامل المنطقة وقتل روح المقاومة فيها”.

,قال عبد الحق إن “الفقه الإسلامي واضح بأن الجهاد يصبح فرض عين عند اعتداء العدو على أرض المسلمين، ولا يسقط هذا الواجب عن أحد”.

ودعا إلى “التحرك العاجل، كلٌ بحسب وسعه واستطاعته”، معتبرا أن “الجهاد لا يقتصر على حمل السلاح بل يشمل الدعم المالي، والإعلامي، والسياسي، وكل أشكال النصرة الممكنة”.

ووجه البيان رسالة إلى قادة دول الطوق، قائلا إنهم “يتحملون الوزر الأعظم في خذلان غزة”، وحمّلهم “مسؤولية قانونية وشرعية عن استمرار الحصار”، مضيفا “أنتم اليوم تتحملون المسؤولية أمام الله وأمام شعوبكم وأمام التاريخ، ولا تبرئكم الاجتماعات الشكلية ولا بيانات الشجب العقيمة”.

واتهم البيان “دول الطوق بالمشاركة في الجريمة من خلال إغلاق المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية”، مضيفا “إن استمرار خنق غزة وحرمانها من الغذاء والدواء ليس خذلانا فقط، بل شراكة فعلية في الجريمة”.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين بفتح المعابر فورا، والسماح بوصول قوافل الإغاثة والمساعدات إلى القطاع، و”دعت الدول العربية والإسلامية إلى دعم غزة بكل الوسائل الممكنة، سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا، محذرة من أن السكوت على هذه الجريمة سيُسجل في صحائف العار ولن يغفره التاريخ”.

995 شهيد مصائد الموت

وارتفع عدد ضحايا ما بات يُعرف بـ”مصائد الموت” في محيط مناطق توزيع المساعدات إلى 995 شهيدا، و6,011 إصابة، إضافة إلى 45 مفقودا، وذلك منذ السابع والعشرين من مايو/أيار الماضي.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 58,895 شهيدا و140,980 مصابا، وسط استمرار القصف المكثف ومنع فرق الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا، حيث ما يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض وفي الطرقات، دون إمكانية إخلائهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.