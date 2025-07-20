الرابع خلال شهر.. وفاة جندي إسرائيلي إثر محاولته الانتحار الأسبوع الماضي

تتوالى موجات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث توفي اليوم متأثرا بجراحه الجندي دان ماندل فيليبسون، بعدما عُثر عليه مصابا بطلق ناري في ميدان الرماية التابع لمنشأة التدريب جنوبي إسرائيل.

وقالت الشرطة العسكرية الإسرائيلية إن الجندي فيليبسون البالغ من العمر 18 عاما الذي قدم من النرويج مهاجرا كان يُعرف بأنه جندي وحيد هاجر إلى إسرائيل بمفرده، لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم بعد محاولته الانتحار الأسبوع الماضي في قاعدة تدريب المظليين.

تصاعد حالات الانتحار في جيش الاحتلال

وتعد هذه الحادثة الرابعة من نوعها خلال الأيام العشرة السابقة لتلك المحاولة في صفوف جيش الاحتلال.

حيث انتحر جندي -قبل يوم من تلك المحاولة- داخل قاعدة عسكرية بهضبة الجولان السورية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين أن “جنديا في الخدمة النظامية من لواء نحال أقدم على الانتحار صباحا داخل قاعدة عسكرية في هضبة الجولان”. والجندي المنتحر كان قد شارك في القتال بقطاع غزة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن “قسم القوى البشرية بالجيش يرفض الكشف عن بيانات الانتحار في صفوف عسكرييه”.

ويشهد جيش الاحتلال ارتفاعا غير مسبوق لحالات الانتحار والأزمات النفسية في صفوفه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وسُجلت في العام الماضي 21 حالة انتحار بين الجنود، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عقد، مقابل 17 حالة انتحار في 2023، وفق معطيات رسمية صادرة عن الجيش.

ومنذ بداية الحرب على غزة، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6099، حسب الأرقام المعلنة على موقع الجيش، والتي يرى مراقبون أنها لا تكشف حقيقة خسائره.