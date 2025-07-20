العظام برزت من جسده.. استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة جراء سوء التغذية (فيديو)

كشفت مشاهد حصلت عليها الجزيرة مباشر، الأحد، جثمان شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد برزت عظام جسده من شدّة الجوع، في مشهد يلخص حجم الكارثة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم تحت حصار التجويع والقصف.

وأوضحت المشاهد أن الشهيد كان يعاني من شلل نصفي في الجزء الأسفل من جسده، وقد بدت على جسده آثار الجوع الشديد، حيث غابت ملامح اللحم وبقي الهيكل العظمي وحده شاهدًا على قسوة المجاعة.

وأطلقت وزارة الصحة في غزة ناقوس الخطر، مؤكدة أن أقسام الطوارئ في المستشفيات تستقبل بشكل متزايد شهداء ومصابين جراء الجوع القاتل، بينهم أطفال ومرضى ومسنّون، في وقت تتزايد فيه مشاهد الأجساد النحيلة التي فقدت كل مظاهر الحياة.

وجاء في بيان رسمي للوزارة أن “مئات المواطنين تجاوزت أجسادهم حدود الصمود”، مؤكدة أن الوضع يخرج عن السيطرة بوتيرة متسارعة، وسط تحذيرات من موت محتم يهدد حياة الآلاف إذا استمر الحصار ومنع الغذاء والدواء عن السكان.