المبعوث الأمريكي لسوريا يعلن موعد وقف إطلاق النار في السويداء

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك، اليوم الأحد، أن “جميع الأطراف وافقت على وقف الأعمال العدائية (في السويداء) اعتبارا من الساعة 17:00 بتوقيت دمشق“.

وأكد أن التصعيد الراهن “لا يمكن احتواؤه إلا من خلال اتفاق على وقف العنف وحماية الأبرياء والسماح بالوصول الإنساني”.

وأضاف باراك أن “التهدئة الدائمة أساسها التبادل الكامل للرهائن والمعتقلين والذي يجري العمل على لوجستياته حاليا”.

وفي سياق متصل، أفادت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز بأن عملية التبادل والإفراج عن الموقوفين ستجري اليوم الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي في ساحة قرية أم الزيتون بمحافظة السويداء.

بدوره، أعلن المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية خلدون الأحمد في تصريح للجزيرة مباشر أن القبائل والعشائر استجابت لبيان الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، وقامت بالانسحاب من مدينة السويداء، مؤكدا أنه كان هناك ضبط للنفس خلال هذه العملية.

وأكد المتحدث أن القبائل والعشائر ملتزمة ببنود الاتفاق وبالتهدئة، مبديا رغبتها في أن تنجح الدولة في هذه المهمة.

وشدد على ضرورة إعطاء الدولة فرصة، وأن يكون وجود مؤسساتها هو صمام أمان للمجتمع، معتبرًا أن حضور الدولة ومؤسساتها يشكل ضمانة للاستقرار والأمن في المنطقة.

وتعود شرارة المواجهات إلى صدام دموي اندلع بين مسلحين دروز وآخرين من أبناء العشائر البدوية من الطائفة السُّنية، وسرعان ما تطور ليشمل تجمعات ومناطق استراتيجية في المحافظة، وسط حالة من الفوضى.

وتدخلت القوات الحكومية السورية لفض الاشتباكات، يوم الاثنين، لكنها سرعان ما انسحبت من مواقعها، الخميس، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لها في المحافظة.