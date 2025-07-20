خلال عام واحد من تقنينه نحو 300 ناد ترفيهي للحشيش في ألمانيا

كشفت دراسة مسحية لوكالة الأنباء الألمانية ( دي بي إيه) السبت، وجود نحو 300 ناد لتعاطي وبيع مخدر القنب الهندي، (الحشيش) في مختلف أنحاء ألمانيا.

ويأتي ذلك بعد عام واحد من تقنين الأمر حيث وافقت السلطات على 293 من هذه الجمعيات التي يمكن لأعضائها حسب القانون زراعة القنب وتوزيعه بشكل مشروط.

وتتصدر ولاية شمال الراين ويستفاليا، وهي ولاية غربية ذات كثافة سكانية عالية، قائمة الولايات بـ 83 جمعية زراعة معتمدة، تليها ولاية سكسونيا السفلى المجاورة بـ 55 جمعية. وكلاهما يحد هولندا.

ومنذ إبريل/ نيسان 2024، أصبح الاستخدام الترفيهي للقنب قانونيا في جميع أنحاء ألمانيا بموجب شروط معينة. ويسمح القانون بحيازة البالغين لما يصل إلى 25 جراما من القنب للاستخدام الشخصي في الأماكن العامة.

ويسمح بزراعة ثلاثة نباتات قنب حية، كما يسمح بحيازة ما يصل إلى 50 جراما من القنب للاستخدام الشخصي في المنزل.

وبالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون القنب بالزراعة الجماعية والتوزيع الخاضع للرقابة للقنب من خلال الأندية المسجلة. ويجب على هذه الجمعيات الامتثال لمجموعة من المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك قيود على العضوية وممارسات الزراعة.

واعلنت الحكومة الحالية التي يقودها المحافظون بعد فوزهم بالانتخابات الأخيرة نيتها إعادة تقييم القانون.

وكان الائتلاف الحاكم السابق، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قد نجح في تمرير التشريع العام الماضي، رغم المقاومة الكبيرة من المعارضة.

وفي فبراير/ شباط 2024، أيد البرلمان “البوندستاغ” قانونا جديدا قدمه وزير الصحة للحكومة السابقة، في أغسطس/ آب 2023، يسمح بالاستخدام الترفيهي للحشيش.