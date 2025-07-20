غزة.. مسؤول بالدفاع المدني يعلن الإضراب عن الطعام

أعلن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الحصار المشدد والمجاعة الخانقة التي يعيشها سكان القطاع منذ شهور.

وقال بصل في تصريحات للجزيرة مباشر “أنا مضرب عن الطعام منذ هذه اللحظة حتى يتم إدخال المساعدات إلى غزة، ولعل العالم أن يتحرك لإنقاذ الأبرياء من الموت المحقق”.

وأكد بصل عزمه الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق مطلبه الإنساني قائلا “لن أتذوق الطعام وسأبقى مضربا حتى يتم السماح بدخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها بشكل إنساني على جميع السكان الذين يواجهون أوضاعا مأساوية”.

وانتقد بصل مواقف بعض الأطراف العربية والدولية قائلا “هناك تقصير واضح من جانب الزعماء العرب تجاه ما يجري في غزة، ونحن كمدنيين محاصرين نشعر بالخيانة من صمت العالم وتخاذله”.

وأضاف “قطاع غزة يمر بمرحلة خطيرة وصعبة للغاية جراء المجاعة التي أودت بحياة العشرات وتهدد حياة مئات الآلاف”.

ووصف بصل الطريقة التي يتم التعامل بها مع سكان غزة بـ”العار على جبين الإنسانية”، مشددا على أن “الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين عبر القصف والتجويع، في جريمة مستمرة تهدف إلى إبادة جماعية ممنهجة”.

وحذّر المتحدث باسم الدفاع المدني من أن “عدد الوفيات في غزة سيرتفع بشكل مأساوي إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل من أجل التصدي للمجاعة المفروضة على القطاع”.

وختم بصل تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع غزة “يُباد بصمت”، داعيا العالم إلى كسر هذا الحصار الظالم وإنقاذ الأطفال والنساء من الموت البطيء، مشددا على أن صمته عن الطعام هو “صرخة أخيرة” لعلها تحرّك الضمائر النائمة.