أردوغان: لن نترك الشرع وحيدا.. وهكذا ستتم السيطرة على السويداء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السيطرة على محافظة السويداء السورية ستُنفذ عبر قوة قوامها 2500 فرد، مجهزين بأسلحة خفيفة، مشيراً إلى أن هذه القوة حصلت على الإذن بالتحرك نحو المنطقة في ظل مشاورات دبلوماسية مكثفة.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال لقائه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته مساء الأحد من جمهورية شمال قبرص التركية، حيث أوضح أن الاجتماعات المتعلقة بالملف السوري تجري منذ يومين في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة شيوخ عشائر أردنيين، والممثل الأمريكي الخاص، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجانب التركي.

وأوضح أردوغان أن مدينة السويداء “محاصرة حالياً”، لكن لا تزال هناك عقبات أمام السماح للقوات بالدخول، لافتاً إلى وجود “توافق تام بين اثنين من الفصائل الدرزية الثلاثة، في حين يتعاون الفصيل الثالث مع الجانب الإسرائيلي ويسعى لإفشال العملية”.

“لن نترك الشرع وحيدا”

وأكد أردوغان دعمه للرئيس السوري أحمد الشرع، واصفاً موقفه في ملف السويداء بـ”الثابت”، قائلاً “لن نترك الرئيس أحمد الشرع وحيداً في سوريا. لا نريد لسوريا أن تُجزأ، وتعافيها يصب في مصلحتنا، لأنه سينعكس إيجاباً على علاقاتنا الثنائية”.

كما اتهم إسرائيل بالسعي الدائم إلى إشعال الأوضاع في المنطقة، مشدداً على أن “العملية الجارية في السويداء تُدار بحذر شديد من قبل دمشق، رغم محاولات التخريب المستمرة”.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء. وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، كان أخرها السبت الماضي.