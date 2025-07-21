الحكومة السورية: الإفراج عن عائلات البدو المحتجزين في السويداء سيتم قريبا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، العميد أحمد الدالاتي الأحد أن عملية الإفراج عن عائلات البدو المحتجزين لدى فصائل السويداء ستتم قريبا.

ونشرت وزارة الداخلية السورية تغريدة على منصة إكس نقلت تصريحات للدالاتي قال فيها “نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيجري الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة، وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني”.

وأكد الدالاتي “على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة”.

قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي: نتيجةً لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة، — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) July 20, 2025

وكان من المقرر إطلاق سراح المحتجزين عند الساعة السادسة من مساء الأحد لكن فشلت عملية تسليم المحتجزين.

في الوقت نفسه دخلت الأحد أول قافلة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر السوري الى مدينة السويداء، غداة إعلان وقف لإطلاق النار أعقب أسبوعا من اشتباكات على خلفية طائفية أوقعت أكثر من 1100 قتيل، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتضمّ المساعدات سلالا غذائية ومستلزمات طبية وطحينا ومحروقات وأكياسا للجثث، بحسب المالكي.

وتعاني قلة من السكان ما تزال تلازم منازلها في السويداء من انقطاع الكهرباء والماء، فيما الغذاء شحيح مع استمرار إقفال المحال التجارية.