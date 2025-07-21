توقيف معارض مصري في مطار إسطنبول.. وزوجته تحذر من “خطر” تسليمه إلى القاهرة

أعلنت زوجة المعارض المصري محمد عبد الحفيظ، الذي تتهمه السلطات المصرية بأنه أحد قياديي حركة “حسم” التي تُصنَّف إرهابية في البلاد، أن زوجها جرى توقيفه من قِبل السلطات التركية في مطار إسطنبول، بعد عودته من رحلة عمل خارج البلاد، حيث أُبلغ بعدم السماح له بالدخول وتم تهديده بالترحيل.

وفي منشور على فيسبوك، مساء الاثنين، أفادت زوجة عبد الحفيظ بأن الاتصال به انقطع منذ 3 ساعات، رغم أن “وضعه القانوني سليم ويحمل إقامة وجواز سفر ساريين”، مضيفة “أخشى تسليمه إلى مصر، لأن فيه تهديدا لحياته”.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد أمني من قِبل السلطات المصرية ضد حركة “حسم”، التي تصنفها القاهرة “تنظيما إرهابيا”، وتتهمها بالتخطيط لعمليات تخريبية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية في البلاد.

أحكام بالسجن المؤبد

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، الأحد، أن “قيادات هاربة من الحركة تقيم في تركيا وتعمل على إحياء نشاطها من جديد، عبر إرسال عناصر مدربة إلى مصر بطرق غير شرعية”.

وذكرت الوزارة اسم محمد عبد الحفيظ ضمن قائمة قيادات الحركة المتورطة في محاولات اغتيال ضباط، واستهداف الطائرة الرئاسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة صدور أحكام بالسجن المؤبد ضده في قضايا عسكرية.

استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمنى التى تشهدها البلاد، والتصدى لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمنى ، وإثارة الفوضى داخل البلاد ، فقد وردت معلومات تتضمن إضطلاع قيادات حركة حسم ( الجناح المسلح… pic.twitter.com/F0OZ0FzY2K — وزارة الداخلية (@moiegy) July 20, 2025

وفي المقابل، رد محمد عبد الحفيظ، عبر منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك، مساء الأحد، على بيان وزارة الداخلية المصرية الذي اتهمه مع آخرين بالانتماء إلى حركة “حسم” وتدبير عمليات إرهابية، واصفا البيان بأنه “كاذب ومفضوح”.