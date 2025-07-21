ردا على تحية أبو عبيدة.. أنصار الله اليمنية توجه رسالة مصورة لكتائب القسام (شاهد)

وجّهت جماعة “أنصار الله” اليمنية رسالة مصورة إلى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، عبّرت فيها عن اعتزازها بصمود المقاومة الفلسطينية في معركة “طوفان الأقصى”، وأكدت أن وقوف الشعب اليمني إلى جانب القضية الفلسطينية هو “موقف ديني وأخلاقي لا يخضع لحسابات الربح والخسارة”.

وقالت الجماعة في رسالتها “السلام عليكم يا فرسان طوفان الأقصى وأبطال ملاحمه الخالدة.. لقد سمعنا مقالتكم، وقرأنا رسالتكم، فأخجلتنا عبارات ثنائكم”، مضيفة أن هذا الموقف هو “استجابة صادقة لله وطاعة له وتنفيذ لأوامره في مواجهة أعداء الأمة”.

وكان أبو عبيدة، متحدث كتائب القسام، في كلمة مصورة، الجمعة، قد وجه التحية لجماعة “أنصار الله” في اليمن لدعمها غزة، وفرضها “جبهة فاعلة” على إسرائيل، مؤكداً أن ذلك “أقام الحجة الدامغة على القاعدين والخانعين من الأنظمة والقوى والأحزاب العربية والإسلامية، التي بات بعضها للأسف واجهات للظلم ومسكنات للشعوب وشبابها الحر”.

“دروس خالدة في الثبات والبطولة”

وأشادت “أنصار الله” بصمود كتائب القسام في مواجهة ما وصفته بـ”رصاص الغدر والخيانة”، معتبرة أن بطولات المقاومة الفلسطينية باتت تمثل “دروساً خالدة في الثبات والبطولة” وأنها قدّمت “شهادة عملية على إمكانية المواجهة والانتصار رغم شدة التحديات”.

وأكدت الجماعة أن “عمليات القسام كسرت الموازين والمعادلات المادية، وأثبتت أن الثبات على الحق هو السبيل إلى النصر”، مضيفة “أنتم المنتصرون بإذن الله، بهزيمة مشروع التطبيع العربي العبري الأمريكي، وسحقه في معركة طوفان الأقصى”.

وختمت الرسالة بآية قرآنية من سورة آل عمران، في قوله تعالى {إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}.

كما أكدت على “وحدة المعركة والمصير بين فصائل المقاومة في فلسطين وبين اليمن وأحرار الأمة في كل مكان”.