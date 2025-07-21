شاهد: استشهاد طفل في أحضان والده أثناء انتظار المساعدات في غزة

أظهر فيديو متداول لحظة استشهاد طفل في أحضان والده أثناء انتظارهما الحصول على المساعدات شمالي غرب مدينة غزة، في مشهد يجسد حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع تحت الحصار.

ويبدو الأب في الفيديو وهو في حالة انهيار ويحتضن طفله الذي فارق الحياة، ومن حوله يحاولون مواساته.

تأتي هذه الحادثة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتفاقم النقص في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، حيث يواجه المدنيون في غزة، وخاصة الأطفال، ظروفا قاسية مع استمرار الحصار وتواصل العمليات العسكرية، وسط غياب التحرك الدولي لإنهاء معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وبلغ الجوع وسوء التغذية مستويات غير مسبوقة في غزة، مع تأكيد الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من الأطفال والنساء يحتاجون إلى علاج عاجل، في وقت تدخل القطاع فيه كميات شحيحة من المساعدات في ظل القيود الإسرائيلية.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بأنه يرصد تزايد حالات “استشهاد الأطفال الرضع نتيجة الجوع الحاد وسوء التغذية”، مؤكدا وفاة ثلاثة أطفال على الأقل خلال الأسبوع المنصرم.