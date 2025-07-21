لازاريني: الأونروا لديها طعام يكفي لكل سكان غزة فقط افتحوا المعابر

قال فيليب لازاريني المفوض العام لهيئة غوث وتشغيل النازحين الفلسطينيين، (الأونروا) الأحد إن الهيئة لديها مخزون كبير ويكفي لتوفير الطعام لجميع سكان غزة لكن الأزمة في ألية إيصال الطعام.

وأشار لازاريني في تغريدة سابقة (للأونروا) شاركها على حسابه على منصة إكس إلى أن مخازن الطعام مكتظة بمخزون كبير على مدار الأشهر الماضية بما فيها مخزن الهيئة في العريش المصرية.

UNRWA has enough food for the entire population of #Gaza for over three months stockpiled in warehouses–including this one in Al Arish, Egypt–awaiting entry. The supplies are available. The systems are in place. Open the gates, lift the siege, allow UNRWA to do its work and… pic.twitter.com/3e1bVbFnGv — UNRWA (@UNRWA) July 19, 2025

وطالب لازاريني الجهات المسؤولة بفتح المعابر لإيصال الإمدادات الغذائية المطلوبة لسكان غزة وبينهم مليون طفل بحاجة ماسة للطعام.

ويعاني سكان القطاع حرب تجويع وحصار مستمرين لنحو سنتين.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أعدادا غير مسبوقة من الفلسطينيين من مختلف الأعمار تصل إلى المستشفيات بحالة إعياء شديدة.

وحذرت الوزارة، في بيان، من أن المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود.

ويأتي هذا التحذير في وقت يواجه فيه قطاع غزة مجاعة شديدة منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار الماضي، إذ لم يعد بمقدور الفلسطينيين توفير الحد الأدنى من مقومات البقاء، بعدما فقد غالبيتهم الدقيق اللازم لصناعة الخبز، بينما ترتفع أسعار الكميات القليلة المتوفرة منه في السوق السوداء، بشكل لا يمكن للمجوعين الحصول عليه.

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء ارتفع أيضا إلى 620 شخصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن 650 ألف طفل معرَّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، في حين تواجه نحو 60 ألف امرأة حامل خطرا حقيقيا جراء انعدام الغذاء والرعاية الصحية اللازمة.