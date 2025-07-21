الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

لازاريني: الأونروا لديها طعام يكفي لكل سكان غزة فقط افتحوا المعابر

الاحتلال يواصل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود
الاحتلال يواصل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود (غيتي - أرشيفية)
21/7/2025

قال فيليب لازاريني المفوض العام لهيئة غوث وتشغيل النازحين الفلسطينيين، (الأونروا) الأحد إن الهيئة لديها مخزون كبير ويكفي لتوفير الطعام لجميع سكان غزة لكن الأزمة في ألية إيصال الطعام.

وأشار لازاريني في تغريدة سابقة (للأونروا) شاركها على حسابه على منصة إكس إلى أن مخازن الطعام مكتظة بمخزون كبير على مدار الأشهر الماضية بما فيها مخزن الهيئة في العريش المصرية.

 

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وطالب لازاريني الجهات المسؤولة بفتح المعابر لإيصال الإمدادات الغذائية المطلوبة لسكان غزة وبينهم مليون طفل بحاجة ماسة للطعام.

ويعاني سكان القطاع حرب تجويع وحصار مستمرين لنحو سنتين.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أعدادا غير مسبوقة من الفلسطينيين من مختلف الأعمار تصل إلى المستشفيات بحالة إعياء شديدة.

وحذرت الوزارة، في بيان، من أن المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود.

ويأتي هذا التحذير في وقت يواجه فيه قطاع غزة مجاعة شديدة منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار الماضي، إذ لم يعد بمقدور الفلسطينيين توفير الحد الأدنى من مقومات البقاء، بعدما فقد غالبيتهم الدقيق اللازم لصناعة الخبز، بينما ترتفع أسعار الكميات القليلة المتوفرة منه في السوق السوداء، بشكل لا يمكن للمجوعين الحصول عليه.

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء ارتفع أيضا إلى 620 شخصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن 650 ألف طفل معرَّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، في حين تواجه نحو 60 ألف امرأة حامل خطرا حقيقيا جراء انعدام الغذاء والرعاية الصحية اللازمة.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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