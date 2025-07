لازاريني: الأونروا لديها طعام يكفي لكل سكان غزة فقط افتحوا المعابر

قال فيليب لازاريني المفوض العام لهيئة غوث وتشغيل النازحين الفلسطينيين، (الأونروا) الأحد إن الهيئة لديها مخزون كبير ويكفي لتوفير الطعام لجميع سكان غزة لكن الأزمة في ألية إيصال الطعام.

وأشار لازاريني في تغريدة سابقة (للأونروا) شاركها على حسابه على منصة إكس إلى أن مخازن الطعام مكتظة بمخزون كبير على مدار الأشهر الماضية بما فيها مخزن الهيئة في العريش المصرية.

UNRWA has enough food for the entire population of #Gaza for over three months stockpiled in warehouses–including this one in Al Arish, Egypt–awaiting entry.

The supplies are available. The systems are in place.

Open the gates, lift the siege, allow UNRWA to do its work and… pic.twitter.com/3e1bVbFnGv

— UNRWA (@UNRWA) July 19, 2025