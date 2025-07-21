هذه مدة المشي المطلوبة للوقاية من آلام الظهر المزمنة

أوضحت دراسة طبية جديدة أن المشي مسافات طويلة يوميا قد يساعد على الوقاية من آلام الظهر المزمنة، وعلاجها في حال الإصابة بها.

ووفق دراسة حديثة في النرويج، نشر نتائجها موقع “ساينس أليرت” العلمي، فإن الأشخاص الذين يمشون أكثر من 78 دقيقة يوميا في المتوسط يقللون جدّا من احتمال إصابتهم بآلام الظهر المزمنة، ولو كان المشي بخطوات بطيئة.

وتوصي الإرشادات الخاصة بآلام الظهر عموما بممارسة النشاط البدني، ومع ذلك فإن العلاقة بين آلام أسفل الظهر والمشي بشكل خاص بدأت تحظى باهتمام أكبر من العلماء مؤخرا، كما تم في الدراسة النرويجية.

أهمية المشي مسافات طويلة

وحللت الدراسة بيانات صحية لأكثر من 11 ألف بالغ في النرويج على مدى عدة سنوات، حيث ارتدى المشاركون في الدراسة جهاز قياس سرعة على أفخاذهم اليمنى وأسفل ظهورهم لقياس المسافة والسرعة التي مشوا بها طوال اليوم.

وقالت رايان حدادج، الأستاذة بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، التي قادت هذه الدراسة، “تشير نتائجنا إلى أن حجم المشي اليومي أكثر أهمية من متوسط شدة المشي في تقليل خطر الإصابة بألم أسفل الظهر المزمن”.

وأضافت العالمة النرويجية “تشير هذه النتائج إلى أن السياسات واستراتيجيات الصحة العامة التي تشجع على المشي يمكن أن تساعد في الحد من حدوث آلام الظهر المزمنة”.

يذكر أن أبوقراط، الطبيب اليوناني الذي يؤدي الأطباء قسما يحمل اسمه قبل ممارسة المهنة، قال منذ قرون إن “المشي هو أفضل علاج للإنسان”، وهو قول يتطابق مع نتيجة هذه الدراسة.