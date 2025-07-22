ألوية الناصر صلاح الدين تنشر مشاهد لقصف تجمعات الاحتلال بقذائف الهاون (فيديو)

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الفلسطينية، قصف تمركزات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في شارع 5 شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وبثت الألوية مقطع فيديو، مساء الاثنين، يُظهر جانبا من العملية، في حين بدا أحد المقاتلين وهو يقول “بسم الله الرحمن الرحيم {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى} صدق الله العظيم”.

وأضاف “ألوية الناصر صلاح الدين تقصف تجمعات وتموضع العدو شمال مدينة خان يونس، وذلك ردا على المجازر الذي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق شعبنا المجاهد الصابر. وإنه لجهاد؛ نصر أو استشهاد”.

وحتى مساء الاثنين، قُتل 894 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6109 منذ بدء الحرب على غزة، حسب بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء خسائر أكبر.