الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي اقتحم مستودعاتنا في غزة واحتجز أحد موظفينا

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس (رويترز)
22/7/2025

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستودعات ومرافق تابعة لمنظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، وفقًا لما أعلنه المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الاثنين.

وأوضح تيدروس في بيان أن مقر إقامة موظفي المنظمة في مدينة دير البلح، وسط القطاع، تعرض لثلاث هجمات خلال اليوم نفسه، إضافة إلى تضرر المستودع الرئيسي للمنظمة.

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وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المبنى وأجبرت النساء والأطفال على إخلائه سيرًا على الأقدام باتجاه منطقة المواصي، رغم وقوع اشتباكات في المنطقة.

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين قاموا بتقييد الموظفين الذكور وأفراد عائلاتهم، وتجريدهم من ملابسهم، واستجوابهم وتفتيشهم تحت تهديد السلاح. وقد احتُجز اثنان من موظفي المنظمة إلى جانب اثنين من أفراد أسرهم، قبل أن يُفرج لاحقًا عن ثلاثة منهم، بينما لا يزال أحد الموظفين رهن الاحتجاز. ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عنه.

كما ذكر تيدروس أن المستودع الرئيسي للمنظمة في دير البلح تعرض يوم الأحد لأضرار بالغة، نتيجة هجوم أدى إلى انفجارات واندلاع حريق داخله.

وحذّر من أن تعطل المستودع ونفاد معظم الإمدادات الطبية في غزة يهددان بشدة استمرارية الخدمات الصحية في القطاع. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الاتهامات.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية

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