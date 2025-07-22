بمقص ومشبك غسيل.. مسعف يُجري ولادة طارئة تحت النار في غزة وينقذ الأم والجنين (فيديو)

تحت أصوات القصف الإسرائيلي على القطاع كان المسعف في الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، وليد عدوان، على موعد مع عمل بطولي جديد يضاف إلى سلسلة بطولات الدفاع المدني الفلسطيني خلال الحرب، إذ نجح في إنقاذ حياة أم وجنينها بعدما ساعد في عملية ولادة طارئة.

بمقص ومشبك غسيل

وقال عدوان للجزيرة مباشر، إنه تحرك نحو مهمة إغاثية لنقل سيدة حامل إلى المستشفى دون أن يفكر أنه سيضطر أن يحل محل الطبيب ويقوم بعملية توليد رغم عدم توفر أي من المعدات الطبية.

وأضاف “وصلت للأم وهي تشرف على الولادة وقمت بمساعدتها، كما أنني قصصت الحبل السري بمقص عادي، وطلبت مشبك غسيل لربطه”.

وتابع المسعف “كانت الأم في مرحلة المخاض وعندما لم أجد مشبك غسيل اضطررت لربط الحبل السري، وبذلك تمكنت من إنقاذ الأم وطفلها، وهو الأمر الذي أشعرني بسعادة غامرة كما أثار استحسان جميع أفراد عائلتها والطواقم الطبية التي أشرفت على الأم والجنين بعد نقلهما للمستشفى”.

وأكد وليد أنه لم يكن له سابق خبرة في عمليات التوليد، لكن هذا لم يجعله يتردد في إنقاذ الأم وجنينها مدفوعًا بواجبه الإنساني، وألمه من مشاهد الموت اليومية.

دون سابق خبرة

وتابع “لست طبيبا ولا أعرف شيئا عن الولادة، لكنني لم أستطع تركها تموت، شعرت بأنه يجب عليّ فعل شيء، وربنا سهّل الأمور”، مشيرا إلى أن ذلك كان سبب رئيسي في نجاة الرضيعة وأمها.

من جانبها قالت السيدة معزوزة القانوع، إنها كانت في مرحلة صعبة من المخاض، ولم تتمكن من التواصل مع طواقم الإسعاف المتخصصة بحالتها الصحية.

وأوضحت للجزيرة مباشر أنها اضطرت للاستعانة بالدفاع المدني لإنقاذ نفسها وجنينها، ولم تكن تتخيل أنها ستنجب طفلتها في خيمة النزوح التي تقيم فيها شمال مدينة غزة.

وقالت إن المسعف في الدفاع المدني ساعدها في الولادة، وأنها لولاه لما تمكنت هي وطفلتها من البقاء على قيد الحياة.