بيان من عائلة الدكتور مروان الهمص عقب اختطافه من قِبل الاحتلال

أعربت عائلة الهمص عن قلقها واستنكارها الشديدين جراء قيام “قوة خاصة” تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باختطاف ابنها الدكتور مروان شفيق الهمص، مدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار ومدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، أثناء تأديته واجبه الإنساني في رعاية الجرحى والمرضى.

وأوضحت العائلة في بيان، الاثنين، أن القوة الإسرائيلية نفذت عملية الاختطاف مستخدمة سيارة من نوع “جيب”، حيث أطلقت النار على الدكتور مروان وأصابته في قدمه، ثم اقتادته إلى منطقة تحت سيطرة الاحتلال في مدينة رفح.

مطالبة بالتدخل الفوري

وأكدت العائلة في بيانها أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور مروان، محذرة من أي مساس بحياته، واصفة الأمر بأنه “مساس بجميع أبناء عائلة الهمص في الوطن والشتات”.

وطالبت العائلة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل الفوري للكشف عن مصير الدكتور مروان وضمان سلامته، والعمل على إطلاق سراحه فورا.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة في غزة إن الطبيب مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في القطاع، أصيب في قدمه خلال اختطافه من قوة خاصة إسرائيلية في وقت سابق، الاثنين، خلال مهمة طبية في مدينة رفح جنوبي القطاع، وأعربت على قلقها البالغ على وضعه الصحي.