مُسلح يطلق النار على ضابط أمريكي في وجهه ويشعل حملة ترحيل المهاجرين (فيديو)

قالت الشرطة الأمريكية إن ضابطًا في الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، كان خارج الخدمة تعرّض لإطلاق نار في حديقة “ريفرسايد” بمدينة نيويورك مساء السبت وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، الاثنين، إن المشتبه بهما مهاجران غير شرعيين تم اعتقالهما بعد الحادث وكان قد تم توقيفهما عدة مرات من قبل.

وذكرت نويم أن المشتبه بهما من الدومينيكان وقد تم توقيفه الأول أربع مرات سابقا في مدينة نيويورك والثاني كان قد صدر أمر بترحيله قبل عامين من قبل قاضٍ في الهجرة.

وقال مصدران في أجهزة إنفاذ القانون لشبكة “إن بي سي” الأمريكية إن المواجهة بدت عشوائية، وكانت محاولة سرقة.

وكان الضابط جالسًا على صخور قرب المياه في حديقة في مانهاتن عندما اقترب منه رجلان على دراجة نارية، ونزل أحدهما وتسلل من الخلف ثم أشهر أحد الرجلين سلاحا ناريا وعندها أدرك الضابط أنه يتعرض للسرقة، فأشهر سلاحه للدفاع عن نفسه، ليقع تبادل لإطلاق النار، حيث أطلق المهاجم النار فأصيب الضابط في وجهه وذراعه، بينما رد الضابط بإطلاق النار عليه.

وذكر عمدة نيويورك إريك آدامز أنه زار الضابط في المستشفى حيث يتعافى مع أفراد عائلته، ولم تُكشف حالته الصحية.

وأضافت مفوضة شرطة نيويورك أن الحادثة وثّقتها كاميرات المراقبة، ما مكّن المحققين من مطابقة أحد المشتبه بهما الذي توجه إلى مستشفى “برونكس كير” بعد منتصف الليل وهو مصاب في الفخذ والساق، وهي إصابات تتطابق مع من أطلق النار على الضابط.

ووصف الرئيس دونالد ترامب المشتبه به على منصة “تروث سوشال” بأنه “وحش مهاجر غير شرعي”، واتهم الديمقراطيين بأنهم “أغرقوا بلدنا بالمجرمين الغزاة”. وأكدت وزيرة الأمن الداخلي مجددًا على منصة “إكس” أن المشتبه بهما من جمهورية الدومينيكان.

لطالما استخدم ترامب الجرائم المرتكبة من قبل مهاجرين غير موثقين كذريعة لتشديد سياسات الهجرة، رغم أن الأدلة تُظهر أن المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم بمعدلات أقل من المواطنين الأمريكيين المولودين في البلاد بحسب شبكة إن بي سي الأمريكية.