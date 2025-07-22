سموتريتش يكشف عن “ضوء أخضر” أمريكي لاحتلال غزة وتحويلها إلى “ريفيرا إسرائيلية” (فيديو)

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، عن ضوء أخضر أمريكي يتيح لتل أبيب “تحويل قطاع غزة إلى مدينة سياحية مزدهرة”، بعد تهجير الفلسطينيين منه وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه.

جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، في مؤتمر عُقد بمبنى الكنيست (البرلمان) بعنوان “ريفيرا في غزة” نظّمته كتلة تشجيع الاستيطان في القطاع.

وفي المؤتمر، قال سموتريتش “لدينا الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل غزة إلى قطاع مزدهر، ومدينة سياحية توفر فرص عمل. هكذا يُصنع السلام، من منطلق القوة وليس الضعف. أعتقد أن هناك فرصة هائلة هنا”، بحسب ادعائه.

وأضاف “لدينا فرصة تاريخية يجب ألا نفوّتها. يجب أن نعود للاستيطان في غزة، ونعيد بناء مستوطناتنا هناك، ولدينا دعم أمريكي غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف”.

وكشف سموتريتش عن “مخططات متعددة لإعادة الاستيطان في غزة”، مؤكدا أن “هناك تصورات واضحة لبدء التنفيذ في شمال القطاع، وصولا إلى السيطرة الكاملة عليه”.

كما أشار إلى وجود خطة لنقل سكان غزة إلى دول أخرى، قائلا “لدينا مخطط يتيح لأهالي غزة بناء حياتهم من جديد في دول أخرى مستعدة لاستقبالهم، نعمل حاليا على تفعيل هذا المسار”.

وتابع الوزير الإسرائيلي المتطرف “يمكننا أن نبدأ بخطوات صغيرة في شمال القطاع، ثم نفكر في خطوات كبيرة”.

​​​​​​​ولم يصدر تعليق أمريكي رسمي على الفور بشأن ما ذكره سموتريتش.

إنذار نهائي لحماس

في السياق، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن سموتريتش قوله “أدعو رئيس الحكومة إلى تحديد موعد نهائي للمفاوضات مع المنظمة، ومنح حماس إنذارا نهائيا لمدة 24 ساعة لقبول الشروط”.

وأضاف “إن لم تفعل (أي حماس) يعلن انتهاء إمكانية التوصل إلى صفقة جزئية، ويصدر أوامر للجيش بإكمال خطة السيطرة على القطاع والفصل الإنساني، وصولا إلى استسلام تام لحماس أو تدميرها بالكامل”، وفق تعبيره.

وتابع “لا يمكن أن تستمر المفاوضات إلى الأبد، ولا يمكن إذلال دولة إسرائيل بهذا الشكل، ولا يجوز ترك الدولة وجنود الاحتياط معلَّقين بين السماء والأرض إلى ما لا نهاية”.

وتجري مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية ودعم أمريكي، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عُقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى.

وخلال تلك الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين؛ الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025.

وتهرَّب نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.