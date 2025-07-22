صندوق قطر للتنمية يوقع 16 اتفاقية بقيمة 526 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية والتنموية في العالم

وقّع صندوق قطر للتنمية، اليوم الثلاثاء، في الدوحة، 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 1.92 مليار ريال قطري (526 مليون دولار)، لدعم مجموعة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية لأكثر من 17 مليون مستفيد في العالم.

وقالت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية “إن ما تقوم به دولة قطر اليوم من خلال صندوق قطر للتنمية ليس مجرد التزام دولي، بل هو انعكاس لقيمنا الإنسانية العميقة”.

وأضافت “نحن نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، وهذه الاتفاقيات تمثل خطوة ملموسة نحو بناء مجتمعات أكثر استقرارا وعدلا، وتغيير حياة الملايين نحو الأفضل. قطر ستظل شريكا فاعلا في مسيرة التنمية العالمية، واضعة الإنسان في صميم أولوياتها”.

مساعدات طارئة وخدمات صحية

ووقّع الصندوق مع قطر الخيرية 4 اتفاقيات تستهدف نحو مليون و307 آلاف و292 مستفيدا، تشمل اتفاقية منحة للمساعدات الطارئة بعد أزمة الفيضانات في جمهورية النيجر، واتفاقية منحة لدعم خدمات الرعاية الصحية في مستشفى باب الهوى في سوريا، ومنحة للاجئي الروهينغيا في ماليزيا، واتفاقية لمشروع الاستجابة الأولية للحالات الطارئة في شمال سوريا.

كما وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقيتين مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، تستهدف نحو أكثر من 15 مليون مستفيد من الأطفال والشباب، تشمل اتفاقية إطارية استراتيجية واتفاقية منحة لدعم برنامج المنح الدراسية للطلاب الأفغان.

6 اتفاقيات

ومع الهلال الأحمر القطري، وقّع الصندوق 6 اتفاقيات تستهدف أكثر من 294 ألفا و487 مستفيدا، تشمل منحة الدعم الطارئ للمرحلة الجديدة للخوذ البيضاء في سوريا، واتفاقية مشروع لدعم مركز القلب في مستشفى إنديرا غاندي للأطفال في أفغانستان، واتفاقية منحة لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا، واتفاقية منحة لدعم توسعة ملعب الأطفال في العيادات القطرية في مخيم الزعتري في الأردن، واتفاقية منحة لمشروع “القافلة الخيّرة” للأطفال والكبار في جمهورية غيانا، واتفاقية منحة للإغاثة الطارئة بعد كارثة الحريق في السوق المركزي المحلي في منطقة غابو في غينيا-بيساو لدعم الأفراد المتضررين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، وقّع الصندوق اتفاقية لاستضافة الجامعة الأمريكية في أفغانستان مؤقتا في قطر، بالتعاون مع مؤسسة قطر، تستهدف نحو 73 طالبا.

مذكرات تفاهم حكومية

وفيما يخص مذكرات التفاهم الحكومية، فقد قام صندوق قطر للتنمية بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن إعادة تأهيل شبكة المياه في 3 بلديات مع البوسنة والهرسك تستهدف نحو 6000 مستفيد، ومذكرة تفاهم مع حكومة رواندا لدعم برنامج “لا طفل خارج المدرسة” الوطني تستهدف نحو 177 ألفا و119 طفلا، ومذكرة تفاهم بالشراكة مع وزارة الزراعة والأمن الغذائي بشأن مبادرة “ننمو في إفريقيا” في سيراليون تستهدف 530 ألفا و152 مستفيدا.

وتُجسّد هذه الجولة الأخيرة من الاتفاقيات التزام الصندوق المستمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، كما تعكس التزام الدولة بمشاركة خبرتها التنموية الناجحة مع المجتمعات الأكثر حاجة في مختلف أنحاء العالم.