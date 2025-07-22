14 شهيدًا في قصف على خيام النازحين بغزة واستمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة

قال مراسل الجزيرة مباشر في غزة إن ١٤ شخصا استشهدوا وأصيب ٢٥ آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين شمال غربي مدينة غزة خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدات عدة كما شن مستوطنون هجمات على منازل الفلسطينيين في بلدة بيتين شمال شرق رام الله وأحرقوا سيارات فلسطينيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين في غزة مع استمرار فرض الحصار ومنع المساعدات عن القطاع وتجويع سكانه.

وأمس الاثنين، دعت ٢٥ دولة في بيان مشترك إلى إنهاء الحرب في غزة فورا كما دعت “الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لإنهاء هذا النزاع المروع عبر وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار”.

واعتبرت هذه الدول أن معاناة المدنيين الذين تتهددهم المجاعة بلغت “مستويات غير مسبوقة”، في وقت أعلنت إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية لتشمل مدينة دير البلح في وسط القطاع المحاصر والمدمر.

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورا، معتبرا أن “نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية خطير، ويغذي عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم”.

واستنكر البيان “التوزيع البطيء للمساعدات، والقتل غير الإنساني للمدنيين بمن فيهم الأطفال الذين يسعون للحصول على الماء والغذاء”.