لغز البلوغ المبكر.. دراسة تحذر من خطر صامت في وجبات الأطفال

كشفت دراسة علمية جديدة أجريت في تايوان أن السكريات المضافة والمحليات الصناعية تؤدي للبلوغ المبكر لدى بعض الأطفال.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من مستشفى (وان فانغ) وجامعة تايبيه الطبية في تايوان أن السكريات ومواد الأسبارتام والسكروز والجليسريزين، وكلها من مواد التحلية ترتبط بشكل ملموس بزيادة احتمالات البلوغ المبكر لدى الأطفال وخاصة من لديهم استعداد وراثي لذلك.

وكشفت الباحثة يانغ تشينغ تشن من جامعة تايبيه الطبية أن، البلوغ المبكر ازداد بوتيرة سريعة خلال العقود الماضية، إذ يرتفع في تايوان على سبيل المثال بواقع 7 أمثال كل عشر سنوات.

وقالت “ولذلك شعرنا بفضول بالغ لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب تتعلق بالتغذية أو البيئة تؤدي لحدوث البلوغ المبكر”.

أسباب حدوث البلوغ المبكر

ويحدث البلوغ المبكر المركزي، بسبب تنشيط هرمونات معينة في الجسم تؤدي إلى تسريع وتيرة النمو الجنسي، وعادة ما يحدث لدى الفتيات قبل سن ثماني سنوات.

أمّا لدى الفتيان، فإنه يحدث قبل سن تسع سنوات، وقد يؤدي إلى اضطرابات نفسية لدى الطفل، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوع الثاني من مرض السكري مع تقدم العمر.

وتوصلت الباحثة يانغ تشينغ تشن إلى هذه النتائج بعد تحليل نتائج دراسة شملت أكثر من 1400 مراهق في تايوان من بينهم 481 يعانون من البلوغ المبكر.

وكان يطلب من المتطوعين ملء استبيانات لاستيضاح نوعية السكريات التي يتناولونها مع إجراء اختبارات للعوامل الوراثية تشمل 19 دلالة مختلفة تتعلق بمشكلة البلوغ المبكر.

وتبين من الدراسة أن مادة السكروز تزيد مخاطر البلوغ المبكر لدى الفتيان، في حين أن مادتي الأسبارتام والجليسريزين تزيد مخاطر البلوغ المبكر لدى الفتيات.

وأكدت الباحثة، في تصريحات للموقع الإلكتروني (هيلث داي) المتخصص في الأبحاث الطبية أنه “كلما زاد استهلاك المراهقين لتلك المواد كلما ارتفعت مخاطر تعرضهم للبلوغ المبكر”.