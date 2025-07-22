وسط أزمة الجوع.. دخول عدد محدود من الشاحنات إلى غزة (فيديو)

دخلت ظهر اليوم الثلاثاء، شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى منطقة زيكيم، وتقاطرت مجموعات كبيرة من الفلسطينيين صوب المنطقة، وأخذ بعضهم يتسلق الشاحنات التي كانت تسير بسرعة كبيرة في محاولة للحصول على حصة صغيرة من الأغذية.

وبيّن مقطع فيديو للجزيرة مباشر، أعدادا كبيرة من الفلسطينيين، يسيرون في جماعات في محاولة للحصول على كيس من الطحين، وشكا بعضهم من أنه لم يتلق مساعدة منذ شهر يناير.

وقال أحد الفلسطينيين وهو يحمل بصعوبة كبيرة كيسا من الطحين، إن ما أجبره على خوض هذه التجربة الشاقة والحضور من مكان بعيد وسط الجو الحار والإرهاق هو أطفاله الجوعى في البيت.

“عايشين في مجاعة كبيرة”

ومرّ رجال وفتية اليوم الثلاثاء على مبان مدمرة وخيام مغطاة بأغطية بلاستيكية في مدينة غزة حاملين أكياسا من الطحين. وقال أحد الفلسطينيين إنه لم يأكل طعاما منذ أيام. وأضاف “احنا عايشين في مجاعة كبيرة”.

وأصبح الحصول على الطعام يوميا مهمة يمكن أن تودي بحياة الناس في غزة، إذ تشير تقديرات وكالة الأونروا إلى أن ما يزيد على 1000 شخص استشهدوا في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية منذ مايو/أيار.

واتهمت الأمم المتحدة اليوم الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية مايو/أيار، غالبيتهم كانوا بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “حتى 21 يوليو/تموز سجلنا مقتل 1054 شخصا في غزة بينما كانوا يحاولون الحصول على الطعام، 766 منهم قُتلوا بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و288 بالقرب من قوافل مساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى”، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص قتلهم الجيش الإسرائيلي.

وتسيطر إسرائيل على جميع إمدادات المساعدات الواردة إلى القطاع الذي دمرته الحرب، حيث نزح معظم السكان عدة مرات ويواجهون نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية.

السلطات الإسرائيلية تُجَوِّع المدنيين في #غزة. من بينهم مليون طفل. يجب رفع الحصار. يجب السماح للأونروا بإدخال الغذاء والأدوية. pic.twitter.com/PmGLfR2yW6 — الأونروا (@UNRWAarabic) July 20, 2025

“الإغماء أثناء العمل”

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم إن موظفي الوكالة والأطباء والعاملين في المجال الإنساني يصابون بالإغماء أثناء تأدية واجبهم في قطاع غزة بسبب الجوع والإرهاق.

وأضاف في بيان “لا أحد بمنأى عن ذلك: يحتاج مقدمو الرعاية في غزة أيضا للرعاية، الأطباء والممرضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني يعانون من الجوع”.