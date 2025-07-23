قاعات الدراسة تنبض من جديد.. استئناف التعليم الجامعي في الخرطوم بعد توقفه عامين (فيديو)

استأنفت الجامعات السودانية، وعلى رأسها جامعتا الخرطوم والنيلين، نشاطها الأكاديمي بعد توقف دام أكثر من عامين جراء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وجاءت العودة بعد قرار حكومي بإعادة فتح الجامعات وتقييم الأضرار التي لحقت بها. وبدأت الجامعات استقبال الطلاب وإجراء الامتحانات وسط إجراءات أمنية وبيئية لضمان سلامة العملية التعليمية.

وفي أول أيام الامتحانات بجامعة النيلين، عبّر الطلاب عن فرحتهم بالعودة، رغم ما خلفته الحرب من آثار نفسية وأكاديمية عميقة.

عامان من الانقطاع

وقال الطالب آدم لوكالة فيوري “اليوم هو أول يوم في الامتحانات، وقد أجرينا امتحان مادة الرياضيات الإدارية. نحمد الله أن الجامعات أعيد فتحها في الخرطوم وتمكّنا من أداء الامتحانات في الحرم الجامعي”.

وأوضح الطالب “كنا نضطر للذهاب إلى ولايات أخرى لأداء الامتحانات، الحرب أثّرت على كل القطاعات، بما في ذلك التعليم”.

وأشار الطالب البراء يوسف لوكالة فيوري، إلى حجم الخسارة الزمنية التي لحقت بهم، قائلًا “فقدنا عامين من الدراسة بسبب الحرب. لكن لا أعتقد أن لذلك تأثيرا كبيرا على العمل لاحقا، إذ يتطور التخصص بمرور الوقت، إنما الأثر الحقيقي فقدان عامين من عمرنا”.

وأوضحت الطالبة سامية يوسف أن الحرب أثّرت فيها بشكل كبير، إذ توقفت تمامًا عن الدراسة. ووصفت تلك الفترة بأنها صعبة، خصوصا أن جامعات معظم الولايات كانت مغلقة أيضا.

وعبّرت سامية لوكالة فيوري عن تفاؤلها بعودة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدة أن اليوم الأول من الامتحانات يمثل بداية جديدة تأمل أن تكون موفقة.

تهيئة الظروف

وتحدث البروفيسور الهادي آدم، مدير جامعة النيلين، عن التحديات الكبيرة التي واجهت الجامعة في سبيل إعادة افتتاحها.

وأوضح لوكالة فيوري، أن الإدارة وضعت خطة شاملة بدأت بالاستعانة بفرق من المهندسين العسكريين لفحص الحرم الجامعي والتأكد من خلوه من بقايا المتفجرات والأسلحة.

وأكد البروفيسور آدم أن ما يجري لا يُعد إعادة إعمار بالمعنى الكامل، بل هو تهيئة للبيئة الجامعية من أجل استئناف الدراسة في ظروف آمنة ومناسبة.

وأفادت وكالة السودان للأنباء بأن جامعة النيلين استقبلت ما يقرب من ألف طالب لأداء امتحانات القبول داخل الحرم الجامعي لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الجيش السوداني في مارس/آذار الماضي استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، في حين أعلنت قوات الدعم السريع إعادة تموضع قواتها ضمن استراتيجيتها العسكرية.

ومنذ اندلاع النزاع في إبريل/نيسان 2023، قُتل أكثر من 20 ألف شخص وأُصيب عشرات الآلاف، ونزح قرابة 12 مليون مواطن داخل البلاد وخارجها، ويواجه نحو 26 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.