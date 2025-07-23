نواب يرفعون صور أطفال غزة المجوعين داخل البرلمان الإيطالي ويطالبون بعزل إسرائيل (شاهد)

رافعين صور أطفال غزة من ضحايا التجويع وسوء الغذاء بسبب الحصار الإسرائيلي، طالب نواب في البرلمان الإيطالي حكومتهم بالتدخل لحل أزمة الجوع في القطاع منذ بداية مارس/آذار الماضي وقطع العلاقات مع تل أبيب.

وفي خطاب حماسي، قالت عضوة البرلمان ستيفانيا أسكاري إن مسؤولا إيطاليا في الأمم المتحدة شاركهم لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي مساحة إنسانية خاضعة للقانون الدولي، طالبا منهم المساعدة.

كاميرا الجزيرة مباشر توثق لحظة شن الاحتـلال الإسرائيلي غارة جوية على منتظري المساعدات#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/uJqDwj9vAo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2025

إسرائيل فوق القانون

وأضافت أن ذلك ليس بالأمر المستغرب من “حكومة الإرهاب (فهي) تستهزئ بالقانون لأنها تعتقد أنها فوقه”، مضيفة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستمد قوتها من أن “الولايات المتحدة تمولها والاتحاد الأوروبي يبرر لها والحكومة الإيطالية تتجاهلها”.

واتهمت أسكاري حكومة بلادها بالمشاركة في “قتل الشعب الفلسطيني مرتين: بالصمت والتواطؤ”.

واستجاب زملاؤها في البرلمان من أعضاء حزب “5 نجوم” برفع صور أطفال غزة المجوّعين.

الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: الذي يحدث الآن في القطاع تحديدا هو حرب تجويع واضحة سياسة قتل واضحة تمارس الآن على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/I5enackfDW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2025

قطع جميع العلاقات

وطالبت أسكاري البرلمان والحكومة الإيطالية بالعمل لقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد ارتكابها جرائم إبادة أسفرت عن استشهاد 60 ألف فلسطيني بينهم 20 ألف طفل. وفوق ذلك دعت إلى عزل إسرائيل ومحاكمتها ومعاقبتها على الجرائم التي ارتكبتها.