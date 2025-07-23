الأخبار|إيطاليا

نواب يرفعون صور أطفال غزة المجوعين داخل البرلمان الإيطالي ويطالبون بعزل إسرائيل (شاهد)

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23/7/2025-|آخر تحديث: 02:06 PM (توقيت مكة)

رافعين صور أطفال غزة من ضحايا التجويع وسوء الغذاء بسبب الحصار الإسرائيلي، طالب نواب في البرلمان الإيطالي حكومتهم بالتدخل لحل أزمة الجوع في القطاع منذ بداية مارس/آذار الماضي وقطع العلاقات مع تل أبيب.

وفي خطاب حماسي، قالت عضوة البرلمان ستيفانيا أسكاري إن مسؤولا إيطاليا في الأمم المتحدة شاركهم لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي مساحة إنسانية خاضعة للقانون الدولي، طالبا منهم المساعدة.

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إسرائيل فوق القانون

وأضافت أن ذلك ليس بالأمر المستغرب من “حكومة الإرهاب (فهي) تستهزئ بالقانون لأنها تعتقد أنها فوقه”، مضيفة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستمد قوتها من أن “الولايات المتحدة تمولها والاتحاد الأوروبي يبرر لها والحكومة الإيطالية تتجاهلها”.

واتهمت أسكاري حكومة بلادها بالمشاركة في “قتل الشعب الفلسطيني مرتين: بالصمت والتواطؤ”.

واستجاب زملاؤها في البرلمان من أعضاء حزب “5 نجوم” برفع صور أطفال غزة المجوّعين.

قطع جميع العلاقات

وطالبت أسكاري البرلمان والحكومة الإيطالية بالعمل لقطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد ارتكابها جرائم إبادة أسفرت عن استشهاد 60 ألف فلسطيني بينهم 20 ألف طفل. وفوق ذلك دعت إلى عزل إسرائيل ومحاكمتها ومعاقبتها على الجرائم التي ارتكبتها.

المصدر: الجزيرة مباشر

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