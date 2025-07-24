أردوغان يكرّم ضابطة فلسطينية في أنقرة وسط احتفاء رسمي (شاهد)

شهد حفل تخرّج طلاب أكاديمية الشرطة في العاصمة التركية أنقرة لحظة لافتة، حيث كرّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضابطة فلسطينية تُدعى مرام قدورة، وسط حضور رسمي ومراسم احتفالية.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الاجتماعية لحظة تقدم الضابطة الفلسطينية لتحية الرئيس التركي، حيث تبادلا التحية العسكرية، ودار بينهما حديث ودي قصير، أعربت فيه مرام قدورة عن احترامها للرئيس قائلة “أتقدم بالاحترام سيادة الرئيس”.

تبادل معها التحية العسكرية والحديث الودي.. فيديو لتكريم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لضابطة فلسطينية خلال حفل تخرج من كلية الشرطة في العاصمة أنقرة pic.twitter.com/D3AsXsySOz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 24, 2025

ولقي المشهد تفاعلًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية والعربية، واعتُبر لفتة رمزية تؤكد متانة العلاقات التركية الفلسطينية، والدعم المعنوي المتواصل الذي تقدمه أنقرة لأبناء الشعب الفلسطيني.