مشاركون في أسطول الحرية يوجهون نداء عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

أكد مشاركون في أسطول الحرية، الذي يضم 21 ناشطًا من جنسيات مختلفة بينها أستراليا وأمريكا وفرنسا والعراق وتونس والمغرب وإيطاليا وإسبانيا، أنهم عازمون على مواصلة المسير باتجاه غزة.

وقال حاتم العويني وهو أحد المشاركين في رسالة مصورة: “الحمد لله، وصلنا اليوم الرابع مستعدين وجاهزين لمواصلة المسيرة. الحمد لله، هي رحلة إنسانية. قاربنا مهمته الأساسية محاولة تحدي هذا الحصار الظالم ومحاولة كسر هذا الحصار”.

وأوضح أن السفينة تحمل على متنها بعض الأدوية والأغذية وحليب الأطفال، إضافة إلى بعض وحدات الدم ولعب الأطفال، في رسالة وصفها بـ”الرمزية” للتضامن مع سكان غزة في ظل استمرار الحرب.

وأضاف أن المشاركين أطلقوا من خلال منصاتهم الإعلامية ومنصات تحالف “أسطول الحرية” نداءات إلى حكوماتهم، خصوصًا من الولايات المتحدة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يتم قصف السفينة أو اعتراضها.

وختم المشاركون رسالتهم عبر الجزيرة مباشر بدعوة كل الحكومات العربية إلى التحرك وفتح الحدود من أجل إدخال المساعدات الإنسانية المتكدسة، مشيرين إلى أن “مسؤولين في الأمم المتحدة أكدوا أن هذه المساعدات يمكن أن تغطي احتياجات غزة لثلاثة أشهر إذا دخلت”.

وأكد وعد الطائي، وهو ناشط عراقي أمريكي، أنه رغم الصعوبات وضراوة الأيام الأخيرة فإنهم متمسكون بالأمل ومستمرون في رحلتهم حتى كسر الحصار وتحقيق الكرامة لسكان القطاع.

واستلهمت السفينة اسمها من شخصية “حنظلة” التي تُعَد أيقونة فلسطينية رمزية، ابتكرها رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وتُعَد رمزا للصمود والمقاومة الفلسطينية.

وكان فرانك رومانو، الناشط الحقوقي ومالك السفينة، قد دعا عبر الجزيرة مباشر الدول التي ستعبر السفينة مياهها الإقليمية إلى عدم اعتراض طريقها أو منعها من الإبحار.

وكان القارب “مادلين” قد قام برحلة لكسر الحصار على قطاع غزة في يونيو/حزيران الماضي، لكنه تعرَّض لهجوم من القوات الإسرائيلية، وجرى اعتقال الناشطين الذين كانوا على متنه وترحيلهم.