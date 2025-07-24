أطفال فلسطينيون محررون يروون فظائع التعذيب في سجون الاحتلال (شاهد)

“حبسونا وعذبونا”.. بغضب وحسرة كبيرين صرخ بها طفل فلسطيني أفرج عنه الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ووصل إلى مجمع ناصر الطبي لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأكد الطفل الذي كان يرتدي ورفاقه أثوابا بالية سلمهم إياها الاحتلال، أنه جرى اعتقاله لمدة شهر لقي خلالها صنوفا من التعذيب.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 10 أطفال قاصرين أعمارهم تحت الـ 18 تم اعتقالهم من مناطق المساعدات الأمريكية جنوب القطاع قبل أسابيع جرى الإفراج عنهم اليوم.

وأضاف طفل أخر أنه جرى تقييد أيديهم خلف ظهورهم فترات طويلة خلال مدة الاعتقال، وإجبارهم على تناول الطعام بأفواههم مثل “الكلاب” خلال فترات التقييد.

وأكد أن قوات الاحتلال كانت تقذفهم بقنابل حارقة داخل الزنازين خلال نومهم أثناء الليل.

مئات الأطفال في سجون الاحتلال

وبحسب آخر إحصائية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية فإن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل حاليا 450 طفلا فلسطينيا في ظروف صعبة، أبرزها الإهمال الطبي وقلة الغذاء والاعتداءات المتكررة.

وقدم فريق قانوني دولي، في 8 يوليو/تموز الجاري، مذكرتين قانونيتين إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالبان باتخاذ إجراءات فورية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وفي سياسات التجويع التي تستهدف أهالي قطاع غزة.

ويرى الفريق أن “وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال صعب للغاية، والتقارير الدولية كشفت حقيقة ما يمارس فيها من تعذيب وتحرش جنسي يتعرض له الأسرى والأسيرات، إضافة إلى اعتداءات جنسية وثقتها الكاميرات داخل السجون الإسرائيلية”.