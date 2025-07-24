وول ستريت جورنال: اسم ترامب ورد عدة مرات في ملفات “إبستين”

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورد مرات عدة في ملفات قضية “جيفري إبستين” وأن وزيرة العدل بام بوندي أخبرت الرئيس بهذا الأمر في شهر مايو الماضي.

وفق الصحيفة ونقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تُذكر أسماءهم، فإن بوندي ونائبها، أبلغا الرئيس ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض شهر مايو الماضي أن اسمه ورد في وثائق إبستين وأكدا له أيضا أن العديد من الشخصيات البارزة الأخرى وردت أسماؤهم أيضًا، مؤكدين أن مجرد ذكر الاسم في السجلات لا يعني وجود أي شبهة جنائية.

الاجتماع الرئاسي وتفاصيل الوثائق

وأشار المسؤولون إلى أن الاجتماع كان بمثابة إحاطة روتينية تناولت عدة مواضيع، وأن وجود اسم ترامب لم يكن محور اللقاء. كما أُبلغ الرئيس أن الملفات تحتوي على معلومات وصفها المسؤولون بأنها “أقوال غير موثقة” بشأن العديد من الأشخاص، بمن فيهم ترامب، ممن كانوا على صلة اجتماعية بإبستين في السابق، وأن الوثائق تضم مئات الأسماء الأخرى.

قرار عدم نشر الملفات

وأضافت المسؤولون في تصريحاتهم أن كبار مسؤولي وزارة العدل قرروا عدم نشر المزيد من الوثائق المتعلقة بالتحقيق في قضية إبستين، بسبب احتوائها على مواد إباحية للأطفال ومعلومات شخصية عن الضحايا ووافق ترامب خلال الاجتماع على ترك القرار لوزارة العدل.

وقد شكّل هذا الاجتماع بداية نهاية المراجعة التي طال انتظارها. وكانت بوندي قد صرّحت في فبراير أن “قائمة عملاء إبستين على مكتبي الآن لمراجعتها”. إلا أن ترامب صرّح في الأسبوع الماضي ردًا على سؤال صحفي بأن بوندي لم تخبره بوجود اسمه في الملفات.

إعلان وزارة العدل لإغلاق الملف

ولم تُعلن الإدارة الأمريكية عن قرارها بعدم الإفراج عن الوثائق إلا بعد عدة أسابيع، وتحديدًا في 7 يوليو، حين نشرت وزارة العدل مذكرة على موقعها الإلكتروني تفيد بأنه لم يتم العثور على “قائمة عملاء” تخص إبستين، ولا أدلة تستدعي فتح تحقيقات بحق أطراف ثالثة غير متهمة رسميًا، ولا وثائق إضافية تستحق النشر. وذكرت المذكرة أن كثيرًا من المواد كان سيتم حجبها في أي محاكمة لحماية الضحايا ومنع نشر محتوى إباحي للأطفال.

ردود الفعل الرسمية

وقال ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض: “هذه قصة أخبار كاذبة أخرى، تمامًا كالقصة السابقة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال”.

وفي بيان للصحيفة، قالت وزيرة العدل والمدعي العام :”لا شيء في الملفات يستدعي فتح تحقيق أو اتخاذ إجراءات قضائية. وقد أبلغنا الرئيس بهذه النتائج كجزء من الإحاطة الروتينية”.

علاقة ترامب بإبستين

وكان كل من إبستين وترامب قد قالا قبل سنوات إن علاقتهما انتهت بشكل سيئ، وأكد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، بأن “الرئيس طرده من ناديه لأنه كان شخصًا مريبًا”.

ويقول ترامب إن صداقته مع إبستين انتهت قبل أن يتم اتهام الأخير رسميًا في عام 2006، حيث أقر إبستين لاحقًا بتهمة استقدام قاصر لأغراض جنسية وقضى عقوبة في سجن بفلوريدا، وتم تسجيله كجاني جنسي. وعند اعتقاله مجددًا في 2019 بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي، صرّح ترامب أنه لم يتحدث إليه منذ نحو 15 عامًا. وتوفي إبستين في السجن في العام ذاته أثناء انتظار محاكمته.

موقف مكتب التحقيقات الفيدرالي

وأفاد أشخاص مطلعون بحسب “وول ستريت جورنال” بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أخبر مسؤولين في الحكومة بشكل غير علني أن اسم ترامب ورد في الملفات.

شكوك لدى قاعدة ترامب الانتخابية

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن تفاصيل اجتماع بوندي مع ترامب لم يُكشف عنها من قبل. وكان مستشارو ترامب قد وعدوا على مدى أشهر، بما في ذلك خلال الحملة الانتخابية، بنشر ملفات قضية إبستين وعبّر ترامب، وإن كان مترددًا أحيانًا، عن دعمه للإفراج عنها.

وقد تسبّب القرار بعدم النشر في أكبر رد فعل سلبي من قاعدة ترامب السياسية منذ ترشحه للرئاسة قبل نحو عقد، حيث اعتبره بعض مؤيديه خيانة كبرى، خاصة أولئك الذين كانوا يعتقدون أن الملفات ستفضح النخب العالمية والديمقراطيين البارزين المرتبطين بإبستين.

وأخبر ترامب مسؤولين في الإدارة مؤخرًا أنه يريد تهدئة الاهتمام العام المتزايد بقضية إبستين. وأمس الأول الثلاثاء، اختصر رئيس مجلس النواب مايك جونسون الجلسة التشريعية بعد مطالبة نواب بإجراء تصويت على نشر المزيد من الملفات.

رسالة عيد الميلاد والدعوى القضائية

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت الخميس الماضي مقالًا عن رسالة يُقال إنها تحمل اسم ترامب، أدرجت في ألبوم تهنئة بعيد ميلاد إبستين عام 2003، وفي اليوم التالي، رفع ترامب دعوى قضائية ضد الصحيفة وناشريها، نافيًا وجود الرسالة وواصفًا المقال بأنه تشهير.

وردّت متحدثة باسم “داو جونز” الناشرة للصحيفة: “لدينا ثقة كاملة في دقة ومهنية تقريرنا، وسندافع بقوة ضد أي دعوى”.

أمر رئاسي بنشر شهادات هيئة المحلفين

كما قال ترامب إنه أمر بوندي بأن “تُقدّم أي شهادات كبرى أمام هيئة المحلفين، خاضعة لموافقة المحكمة!” وفي اليوم التالي، قدمت بوندي طلبًا رسميًا للمحكمة الفدرالية لنشر تلك الشهادات، معتبرين أن القضية “تتعلق بالمصلحة العامة”.

وتُشكل هذه الشهادات جزءًا صغيرًا من أكثر من 300 غيغابايت من المواد المتعلقة بإبستين والتي جمعتها الـFBI ضمن مراجعتها الأخيرة. وشملت الأدلة التي تمت مصادرتها مواد رقمية ووثائق من ممتلكات إبستين.

نفي سابق لترامب بورود اسمه

وفي 15 يوليو، سأل صحفي من شبكة آيه بي سي، ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عمّا إذا كانت بوندي أخبرته بظهور اسمه في الملفات. فأجاب ترامب: “لا، لا، لقد أعطتنا فقط إحاطة سريعة”، مضيفًا أن بوندي “قامت بعمل جيد جدًا” في مراجعة ملف إبستين.

من هو إبستين ولماذا لا تنتهي قضيته؟

جيفري إبستين، المولود في نيويورك، بدأ مسيرته المهنية بتدريس الرياضيات والفيزياء لفترة قصيرة في مدرسة خاصة مرموقة، ثم انتقل سريعًا إلى عالم البنوك الاستثمارية، حيث عمل في شركة “بير ستيرنز” قبل أن يؤسس شركته الخاصة عام 1982.

وبحسب سي إن إن، فإن إبستين كان يتعامل فقط مع عملاء تفوق ثرواتهم المليار دولار.

ثروة ونفوذ وعلاقات دولية

بحلول تسعينيات القرن الماضي، كان إبستين قد جمع ممتلكات ضخمة، منها شقق وقصور في عدة دول، بل حتى جزيرة خاصة في الكاريبي. وكان على علاقة بكبار الشخصيات الثرية والنافذة حول العالم، منهم الأمير أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ودونالد ترامب، الذين نفوا جميعهم ارتكاب أي مخالفات.

بداية الكشف عن حياته السرية

ظهرت أولى تفاصيل حياة إبستين المزدوجة عام 2005، عندما اتهمته عدة فتيات قاصرات بتقديم أموال مقابل جلسات تدليك أو أفعال جنسية في قصره بمدينة بالم بيتش. وكشفت إفادات هيئة المحلفين لاحقًا عن اتهامات باغتصاب فتيات مراهقات لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا.

صفقة قضائية مثيرة للجدل

تمكن إبستين حينها من تجنب التهم الفيدرالية عبر اتفاق قضائي خدم فيه 13 شهرًا في السجن على تهم دعارة على مستوى الولاية، وسُجل كمرتكب جرائم جنسية. ووجد تحقيق لاحق لوزارة العدل أن المدعي العام آنذاك أليكس أكوستا، استخدم “حكمًا سيئًا” في عقد الصفقة. لاحقًا، شغل أكوستا منصب وزير العمل في إدارة ترامب الأولى.

وفي عام 2018، ظهرت ادعاءات جديدة من عشرات النساء بأنه اعتدى عليهن. دفعت هذه الاتهامات وزارة العدل إلى فتح تحقيق جديد، وتم توجيه تهم له عام 2019 بالاتجار الجنسي بقاصرات، إلا أنه دفع ببراءته.

وفاته الغامضة في السجن

في أغسطس 2019، وُجد إبستين فاقدًا للوعي في زنزانته في مركز احتجاز مانهاتن، ونُقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته. واعتُبرت الوفاة انتحارًا.

نظريات المؤامرة تتجدد

رغم تقارير وزارة العدل، لا تزال نسبة كبيرة من الأمريكيين، خاصة في أوساط اليمين، تشكك في رواية الانتحار. يرى كثيرون أن إبستين قُتل للتغطية على شبكة نفوذ قوية تضم سياسيين ورجال أعمال ومشاهير، وربما مسؤولين في السلطة.

ورغم نشر وثائق ومقاطع فيديو من داخل السجن، واستنتاج تقرير داخلي من 130 صفحة بعدم وجود شبهة جريمة، لا تزال الشكوك قائمة. فالنواقص الإجرائية، والصفقات السابقة، والغموض المحيط بوفاته كلها تغذي فرضية أن “شيئًا خطيرًا تم إخفاؤه”.

خلال حملته الانتخابية، قدّم ترامب نفسه كزعيم مستعد لكشف أسرار الدولة العميقة، وتحديدًا ما يتعلق بإبستين، لكن قرارات إدارته الأخيرة، ونبرة التراجع، تُهدد صورته بين أكثر داعميه تشددًا.