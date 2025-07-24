العثور على حطام طائرة على متنها نحو 50 شخصا بعد اختفائها في شرق روسيا

قال مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية إن طائرة إنقاذ هليكوبتر عثرت على جسم محترق لطائرة ركاب روسية فقدت اليوم الخميس في منطقة آمور بأقصى شرق البلاد.

وكان الاتصال قد فقد بالطائرة صباح اليوم، بحسب ما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية.

وقال حاكم مقاطعة آمور، إن 43 راكبا و6 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة التي اختفت عن شاشات الرادار، وهي من طراز أنتونوف-24.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية إرسال فرق البحث والإنقاذ.

وذكرت وزارة الطوارئ المحلية أن الطائرة، التابعة لشركة أنجارا للطيران، ومقرها سيبيريا، اختفت من شاشات الرادار أثناء اقترابها من وجهتها تيندا، وهي بلدة في منطقة آمور على الحدود مع الصين.