تصاعد ألسنة اللهب والدخان.. انفجار في قاعدة العند العسكرية جنوبي اليمن (فيديو)

وقع انفجار في مستودع أسلحة داخل قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج جنوب اليمن، الخميس، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان من المعسكر، دون أن ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورا تظهر الحريق والدخان عقب الانفجار.

وقاعدة العند من أكبر القواعد الجوية العسكرية اليمنية، وتقع في محافظة لحج جنوبي البلاد على بعد 60 كيلو مترا شمال مدينة عدن.