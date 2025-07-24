ثكنات عسكرية وأوكار للخمور والمخدرات.. أئمة سودانيون يوثقون انتهاكات الدعم السريع لمساجد الخرطوم (فيديو)

كشف أئمة سودانيون حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المساجد في العاصمة الخرطوم، خلال فترة سيطرتها على المدينة.

وقال المدير العام للشؤون الدينية بولاية الخرطوم، طارق عبد الله، للجزيرة مباشر، إن العديد من المساجد والمؤسسات الدينية تعرضت لدمار واسع وممنهج، متهمًا قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن ذلك.

“ثكنات عسكرية”

وأوضح عبد الله أن عناصر الدعم السريع استخدموا المساجد ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، واستغلوا المآذن منصات لإطلاق القذائف، مما أدى إلى تحطيم مباني المساجد وتدمير محتوياتها.

وتحدث إمام وخطيب مسجد الخرطوم الكبير، أبو بكر موسى، للجزيرة مباشر عن الأضرار التي لحقت بالمسجد، الذي يُعد من أبرز المعالم الدينية في وسط العاصمة، مشيرًا إلى أنه ظل مهجورًا لأكثر من عامين بسبب الأوضاع الأمنية، ولم يكن أحد قادرًا على الوصول إليه.

وأضاف: “المسجد تعرض لتخريب كبير، وسرقة ممتلكاته، من مكيفات ومراوح وفرش”.

وقال الشيخ سليمان محمد، إمام وخطيب ومؤذن مسجد الأدارسة بمنطقة “الخرطوم ثلاثة”، للجزيرة مباشر إن قوات الدعم السريع منعته من رفع الأذان، وأطلقت الرصاص اتجاه المئذنة أثناء محاولته رفعه، مؤكدًا أن المسجد تحول إلى ثكنة عسكرية.

“مكان للخمور والمخدرات”

أما نور الله محمد، إمام وخطيب مسجد “الحارة العاشرة” بأم درمان، فقد اتهم قوات الدعم السريع باستخدام المسجد ورشة لصيانة السيارات، و”مكانا لتعاطي الخمور والمخدرات”.

وكان الجيش السوداني قد أعلن في 7 يوليو/تموز الجاري استعادة السيطرة الكاملة على منطقتي الرياش وكازقيل الواقعتين جنوب مدينة الأبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وخلفت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ إبريل/نيسان 2023، أكثر من 20 ألف قتيل، وفق تقديرات الأمم المتحدة، إضافة إلى نزوح أكثر من 15 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.