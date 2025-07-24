محكمة استئناف فدرالية ترفض أمر ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة

قضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية بأن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة في الولايات المتحدة غير دستوري، وأيّدت حظرًا وطنيًا على تنفيذ هذا الإجراء.

وأصدر القرار فريق مكوّن من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، حيث رأى القضاة بغالبية (2-1) أن توجيه ترامب ينتهك بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. ويسعى ترامب من خلال أمره التنفيذي إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو زائرين أجانب مؤقتين من الحصول على الجنسية تلقائيًا.

كما أيدت المحكمة قرار المحكمة الأدنى في سياتل بولاية واشنطن بفرض أمر قضائي على مستوى البلاد، ووصفت هذا الإجراء بأنه ضروري ومناسب لحماية الولايات من الأضرار المحتملة إذا دخل أمر ترامب حيز التنفيذ.

تُعد محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، أكبر محاكم الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة من حيث النطاق الجغرافي وعدد القضاة. تغطي الدائرة تسع ولايات، من بينها كاليفورنيا وواشنطن وأريزونا، إضافة إلى إقليمَي غوام وجزر ماريانا الشمالية ، وجاء قرارها على الرغم من حكم أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي لصالح حجة إدارة ترامب بأن العديد من القضاة الفدراليين تجاوزوا سلطاتهم بإصدار أوامر حظر شاملة ضد الأمر التنفيذي المتعلق بالمواطنة بالولادة.

وكتب القاضي رونالد غولد، في رأي الأغلبية الذي شاركه فيه القاضي مايكل ديلي هوكينز (وكلاهما عُيّن في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون): “خلصت المحكمة الابتدائية بشكل صحيح إلى أن التفسير المقترح في الأمر التنفيذي، والذي ينكر الجنسية على العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، غير دستوري. ونحن نؤيد هذا الاستنتاج بالكامل”.

وأضاف: “نرى أن المحكمة لم تسيء استخدام سلطتها التقديرية في إصدار أمر قضائي تمهيدي شامل، ونؤيد نطاق هذا الأمر”..

ويعني قرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة أن هناك الآن أمرين قضائيين شاملين ساريين، ما يُرجّح إعادة القضية سريعًا إلى المحكمة العليا للفصل.

وقال المدعي العام لولاية واشنطن، نيك براون، على وسائل التواصل: “تتفق المحكمة على أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أمريكيا بجرّة قلم. لا يمكنه انتزاع الحقوق والحريات والحماية من الأطفال المولودين في بلدنا”.