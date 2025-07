رئيس وزراء بريطانيا: غزة تعيش كارثة إنسانية لا يمكن وصفها.. وهذا ما سنفعله غدا

قال كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الخميس، إن “المعاناة والمجاعة التي تشهدها غزة لا يمكن وصفها ولا يمكن الدفاع عنها”.

ووصف ستارمر، في بيان نشره على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت، ما يحدث في قطاع غزة بأنه “كارثة إنسانية”، مشيرا إلى أنه “رغم سوء الوضع (في غزة) منذ فترة، إلا أنه بلغ مستويات غير مسبوقة، ويزداد سوءا”.

وأوضح ستارمر أنه سيعقد مباحثات طارئة، غدا الجمعة، مع ألمانيا وفرنسا لمناقشة “ما الذي يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف القتل وإيصال الطعام لمن هم في أشد الحاجة إليه، واتخاذ الخطوات اللازمة لسلام دائم”.

