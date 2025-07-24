رئيس وزراء بريطانيا: غزة تعيش كارثة إنسانية لا يمكن وصفها.. وهذا ما سنفعله غدا

قال كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الخميس، إن “المعاناة والمجاعة التي تشهدها غزة لا يمكن وصفها ولا يمكن الدفاع عنها”.

ووصف ستارمر، في بيان نشره على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت، ما يحدث في قطاع غزة بأنه “كارثة إنسانية”، مشيرا إلى أنه “رغم سوء الوضع (في غزة) منذ فترة، إلا أنه بلغ مستويات غير مسبوقة، ويزداد سوءا”.

وأوضح ستارمر أنه سيعقد مباحثات طارئة، غدا الجمعة، مع ألمانيا وفرنسا لمناقشة “ما الذي يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف القتل وإيصال الطعام لمن هم في أشد الحاجة إليه، واتخاذ الخطوات اللازمة لسلام دائم”.

The suffering and starvation unfolding in Gaza is unspeakable and indefensible. pic.twitter.com/ca1vl5zM3j — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 24, 2025

“الحاجة لأن تغير إسرائيل مسارها”

وأشار ستارمر إلى أن الدول الثلاثة متفقة على “الحاجة الملحة لأن تغير إسرائيل مسارها وتسمح بدخول المساعدات التي تحتاجها غزة بشدة دون تأخير”.

وكرر ستارمر دعوته “جميع الأطراف إلى العمل بحسن نية، وبسرعة، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولحماس للإفراج عن جميع الرهائن دون قيد أو شرط”، مشيرا إلى دعمه لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق ذلك.

الحق في دولة فلسطينية

وشدد ستارمر في بيانه على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته هو “حق لا يمكن التصرف فيه”.

وأضاف ستارمر أن التوصل لوقف إطلاق النار “سيضعنا على الطريق للاعتراف بدولة فلسطينية، وحل الدولتين الذي سوف يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين”.

يذكر أن متحدث باسم المفوضية الأوروبية حذر من أن الخيارات جميعها لا تزال مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع التكتل في وقت سابق من هذا الشهر بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة.

تفاقم الأزمة الإنسانية

وأعلنت مجموعة من المنظمة الدولية، من بينها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمجلس النرويجي للاجئين، أن المجاعة الجماعية تنتشر في غزة بينما تنتظر أطنان من المواد الغذائية والإمدادات الأخرى خارج القطاع مباشرة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 100 شخص ماتوا بسبب الجوع، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 60 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 142 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.