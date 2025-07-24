فقدت 3 من أشقائها في وقت سابق.. أول شهيدة بمركز توزيع المساعدات (فيديو)

شُيع جثمان الشهيدة خديجة أبو عنزة- أول شهيدة من ضحايا مراكز توزيع المساعدات في غزة، وخديجة فقدت أيضًا ثلاثة من أشقائها في وقت سابق خلال محاولتهم الحصول على المساعدات.

وكانت الشهيد خديجة، قررت اليوم الخميس، الذهاب إلى مركز توزيع المساعدات في منطقة الطينة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، في يوم خصص للنساء، بعد أن علمت بإعلان بهذا الخصوص.

يوم مخصص للنساء

وقالت إحدى قريبات الشهيدة إنها سمعت بأن اليوم مخصص للنساء فقررت الذهاب لجلب مساعدات لأسرتها التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة، وأكدت أنها ذهبت بعد معرفة الإعلان عن توزيع مساعدات للنساء فقط في هذا اليوم.

واستهجنت قريبة الشهيدة ذلك وقالت، إن النساء دعين إلى تسلم المساعدات الخميس في يوم خصص لهن لكن تم الغدر بهّن، وأشارت إلى أن الشهيدة ذهبت لتلقي مساعدات لكنها رجعت جثة هامدة.

وكان إعلان صادر عن مؤسسة “غزة الإنسانية” حول تخصيص يوم للنساء فقط في مراكز توزيع المساعدات، قد أثار موجة سخرية وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

”مصائد الموت”

وجاء في الإعلان أن المؤسسة “ترحب بالسيدات فقط للحضور واستلام صندوق غذائي” داعيا الرجال إلى “تجنب الموقع أثناء هذا التوزيع” ما أثار التساؤلات حول سلامة هذا التوزيع في ظل تكرار حوادث القتل عند مراكز المساعدات، التي أودت بحياة أكثر من 1060 فلسطينيا.

وتوجه اتهامات لما يسمى بمؤسسة “غزة الإنسانية” بالتواطؤ في المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين الذين يذهبون إلى مراكز هذه المؤسسة خلال الأشهر الماضية فيما أصبح يُعرف بـ”مصائد الموت”.