صورة طفل من غزة تجتاح الصحافة العالمية.. ووالدته تكشف تفاصيل حالته (فيديو)

أثارت صورة الطفل الفلسطيني محمد المطوق، التي تداولتها الصحف العالمية، تعاطفا حول العالم، إذ جسد مأساة الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة.

ويعاني محمد ذو السنة والنصف من سوء تغذية حاد يُهدد حياته، داخل خيمة تنعدم فيها أبسط مقومات الحياة على شاطئ البحر غربي مدينة غزة.

ونشرت صورته وقصته المؤلمة التي تُجسد حرب التجويع في غزة، صحيفة “ديلي ميرور” و”الغارديان” البريطانيتان، وموقع “بوليتيكو” الأمريكي وصحف أخرى.

الماء بدل الحليب

وقالت أم محمد، هداية للجزيرة مباشر إن وزن طفلها انخفض من 9 كيلوغرامات إلى 6 فقط، نتيجة نقص الحليب والطعام والرعاية الطبية.

وأوضحت أن حالته مصنفة ضمن “سوء التغذية السام”، وهو أخطر الأنواع، وقد تسبّب له هشاشة في العظام وانحناء في العمود الفقري.

وأشارت إلى أنها تضطر إلى سقيه الماء ليلًا عوضًا عن الحليب لتهدئته، بعد أن عجزت عن توفير أبسط احتياجاته، وأن أسرته لا تملك ما يكفي لتأمين ملابس له أو علاج.

وتحذر المنظمات الإغاثية العالمية من كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث يواجه الآلاف من الأطفال خطر الموت بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع، والذي يمنع دخول الغذاء والدواء ما يهدد حياة مئات الآلاف من الأشخاص.

وفي بيان صدر، الخميس، عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سجلت مستشفيات قطاع غزة أكثر من 115 وفاة بسبب المجاعة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.