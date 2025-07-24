تعزيزات عسكرية وحصار خانق على طولكرم بعد عملية دهس وسط إسرائيل (فيديو)

أصيب 9 أشخاص صباح اليوم الخميس بعملية دهس، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادث وقع عند محطة حافلات في مدخل مستوطنة كفار يونا بوسط إسرائيل.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال أغلقت بوابة جبارة جنوبي طولكرم وحاجز عناب شرقها تحسبا لما وصفته بـ”هروب منفذ” عملية دهس كفار يونا وسط إسرائيل.

تعزيزات باتجاه طولكرم

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية باتجاه طولكرم لملاحقة منفذ عملية الدهس الذي قالت إنه فرّ من مكان الحادث.

وأفادت المصادر للجزيرة مباشر في وقت لاحق، بأن قوات الاحتلال تفرض حصارا خانقا على طولكرم وتمنع الدخول أو الخروج منها.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إن طواقمه قدموا العلاج لستة مصابين بإصابات متفاوتة تعرضوا للدهس بحادث اصطدام سيارة بمحطة حافلات على مدخل كفار يونا شمالي تل أبيب.

من جانبها قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن 9 أشخاص أصيبوا جراء ما يعتقد أنها عملية دهس في كفار يونا، وأشارت إلى أن 6 منهم جروحهم متوسطة و3 أصيبوا بجروح طفيفة، بحسب ما نقلته عن الإسعاف.

“عملية دهس متعمدة”

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن تقديرات الشرطة الإسرائيلية تفيد بأن ما وقع في كفار يونا هو عملية دهس متعمدة، وقالت إنه تم العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس.

وقالت القناة إن الشرطة تحقق في الحادث وأرسلت طائرة مروحية تابعة للشرطة للمساعدة في العثور على السيارة وملاحقة السائق الذي يشتبه في تنفيذه العملية.