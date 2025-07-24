حكومة غزة تحذر من “روايات زائفة” بشأن دخول المساعدات

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن المجاعة تتفاقم في القطاع، محذرا من “روايات زائفة” حول دخول المساعدات، وقال إن احتياجات الطحين تتجاوز نحو 500 ألف كيس أسبوعيا.

وجاء في بيان للمكتب اليوم الخميس “تزداد حدة المجاعة وانتشارها في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يومًا، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية”.

وفيات بسبب الجوع

وسجلت مستشفيات قطاع غزة أكثر من 115 وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية. ويأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء، في حين يحتاج قطاع غزة إلى ما لا يقل عن 500 ألف كيس طحين أسبوعيا لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل.

وقال البيان “نتابع بأسف ما يروّجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول انكسار المجاعة ودخول مئات الشاحنات، وننفي نفيًا قاطعًا هذه الادعاءات”.

وأشار البيان إلى أن ذلك لا يمتّ للواقع بصلة، وقال إنها “تمثل تماهيًا خطيرًا مع الرواية المضلِّلة للاحتلال الإسرائيلي، وتشويهًا متعمدًا لحقيقة الجريمة الجارية”.

ضرورة كسر الحصار

وطالب المكتب الحكومي دول العالم، بكسر الحصار فورًا وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصرين في قطاع غزة.

وحذّر من ترويج الشائعات التي تخدّر الوعي العالمي، وقال “ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم التماهي مع الروايات الكاذبة، ونُحمّل الجميع مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في نقل الحقيقة وإنهاء المعاناة”.