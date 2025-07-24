“قلب أم لا يحتمل”.. غزّية تفجع باستشهاد ابنها الثاني أثناء استخراج شهادة وفاة الأول (فيديو)

لم تتوقع أم محمد العطار أن زيارتها لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، لإنهاء إجراءات شهادة وفاة ابنها الأول، ستتحول إلى لحظة وداع جديدة، حين فوجئت بوصول جثمان ابنها الثاني، بعد أيام من فقدان شقيقه.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، قالت أم محمد “طلعت على المستشفى أجيب شهادة وفاة ابني خميس، وأنا هناك قابلت حفيدي، ولما شفته قلبي حسّ، وسألته: عمك محمد استشهد؟ قال لي: آه، الله يرحمه”.

استشهد آخر العنقود

وأوضحت أنه فور إبلاغها بخبر استشهاد ابنها الثاني، ذهبت تبحث عنه داخل المستشفى، ووجدته ملقى تحت إحدى الأشجار، وحوله جميع أفراد العائلة. وأضافت: “أول ما شفت جثة ابني حضنته وصرت أعيط”.

وروت أم محمد تفاصيل فقدان ابنها خميس المؤلمة، الشهيد الأول، قائلة: “ابني خميس هو آخر العنقود، استشهد في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وأبوه مات وهو صغير، وربيته أنا لحالي، أول ما وصلني خبر استشهاده، طلعت أركض على جباليا البلد أدور عليه، ولما وصلت لقيته جثة هامدة مرمي”.

وأضافت الأم المكلومة: “قلبي محروق عليه، لأنه أصغر ولد عندي، وأنا ربيته لحالي، وكان الأقرب لقلبي”.

كما أوضحت تفاصيل استشهاد ابنها الثاني محمد قائلة إنه خرج للبحث عن أي عمل يحصل منه على أي مال، وأضافت: “مع إنه كان قلبي مقبوض وخايفة، قلت له: يما، الرب واحد والعمر واحد، توكل على الله واطلع”.

عادت بجثمانين

وأشارت إلى أن ابنها الأكبر محمد استشهد بعد استهدافه من طائرة استطلاع إسرائيلية، وتذكرت حين بلغها نبأ استشهاده: “أنا أجيت أطلع شهادة وفاة ابني الأول، ولقيتهم داخلين عليّ بجثة ابني الثاني، وربنا ما يذوق هذه الصدمة لحدا، لأنها صعبة كثير”.

وتواصل إسرائيل الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف شهيد وجريح م الفلسطينيين بينهم كثير من النساء ونحو 18 ألف طفل، وما يزيد على 9 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.