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محمد عمرا.. طائرة وحراسة مشددة لنقل “أخطر مجرم” في فرنسا إلى السجن (شاهد)

ضباط الشرطة يرافقون محمد عمرا بالقرب من بوخارست، رومانيا، في 25 فبراير 2025
ضباط الشرطة يرافقون محمد عمرا بالقرب من بوخارست، رومانيا، في 25 فبراير 2025 (الفرنسية)
24/7/2025-|آخر تحديث: 25/7/202512:20 AM (توقيت مكة)

خوفا من تكرار حادث هروبه أثناء الترحيل إلى السجن مرة أخرى، نفّذت السلطات الفرنسية عملية أمنية معقدة لنقل محمد عمرا الشهير بـ”الذبابة” والمصنف أخطر مجرم وتاجر مخدرات في فرنسا، اليوم الخميس، إلى سجن “فاندان لوفييل” شديد الحراسة مستخدمة في ذلك طائرة مروحية.

وهبطت الطائرة المروحية في فناء السجن الواقع بإقليم “با دو كاليه” في شمال فرنسا، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية، في عملية أمنية “تحت حراسة مشددة” كما وصفها وزير العدل جيرالد دارمانين.

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4 ملايين يورو تجهيزات

وأعيدت تهيئة السجن بكلفة تناهز 4 ملايين يورو للاستجابة إلى معايير أمنية أكثر صرامة، وبدأ في استقبال السجناء منذ 22 يوليو/تموز الجاري.

وكتب دارمانين على منصة “إكس” بأن “محمد عمرا محتجز الآن في سجن فاندان لو فييل شديد الحراسة، عاجزا عن التسبب بأي أذى، في ظل ظروف احتجاز صارمة للغاية”.

ونقلت قناة “بي إف أم تي في” الإخبارية عن محامي عمرا أنه “لن يكون باستطاعته القيام بأي نشاط جماعي أو التمتع بساعة تجوال فردية في ساحة وصفت بشديدة البرودة”.

ونجح محمد عمرا في 14 مايو/أيار 2024 في الفرار من شاحنة سجن في طريق “انكارفيل” أثناء ترحيله من المحكمة إلى السجن في روان، في كمين نفّذه مسلحون.

وتسببت العملية في مقتل رجلي أمن بالرصاص وإصابة 3 آخرين.

وأدرجته الشرطة الدولية (إنتربول) منذ ذلك الوقت على قائمة المطلوبين قبل أن يتم اعتقاله في رومانيا في فبراير/شباط الماضي بعد ملاحقات استمرت لنحو عام.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

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