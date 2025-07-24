“هذه لك يا نتنياهو”.. مقاتل من سرايا القدس يوجه رسالة لرئيس حكومة الاحتلال على طريقته الخاصة (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعا مصورا يُظهر جانبا من عمليات استهدافها لتجمعات جنود وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو أحد مقاتلي سرايا القدس وهو يطلق قذائف هاون باتجاه مواقع القوات الإسرائيلية، مرددًا تكبيرات وعبارات تحدٍ، موجها رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله “وهذي إلك يا نتنياهو عشان بدك تنزع سلاحنا”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت رفضها، في وقت سابق، الشروط التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف الحرب على قطاع غزة، ومن بينها التخلي عن سلاح المقاومة.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل فلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين إسرائيليين خلال معارك برية.