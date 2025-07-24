وفاة المصارع الأمريكي هالك هوغان

توفي المصارع الأمريكي الشهير هالك هوغان، أحد أبرز نجوم المصارعة العالمية والاستعراض الرياضي، يوم الخميس في ولاية فلوريدا عن عمر ناهز 71 عاما، بحسب ما أفادت به مجلة “يو إس ويكلي” نقلًا عن أسرته.

وأوضحت المجلة أن هوغان (الاسم الحقيقي: تيري جين بوليا) تعرّض لسكتة قلبية في منزله بمدينة كليرووتر بولاية فلوريدا، بعد أسابيع من خضوعه لعملية قلبية كبرى أعلن عنها سابقًا.

ونقلت مجلة “يو إس ويكلي” عن مصدر مقرب من العائلة قوله: “خضع هالك لعملية قلبية خطيرة قبل بضعة أسابيع وكان يتعافى بشكل جيد بعدها”.

وأكد اتحاد المصارعة العالمي “WWE” وفاة هوغان عبر بيان رسمي نُشر على منصاته، جاء فيه: “تأسف WWE للإعلان عن وفاة هالك هوغان عضو قاعة المشاهير”.

وأضاف البيان: “كان هوغان أحد أكثر الشخصيات شهرة في ثقافة البوب، وساهم في جعل WWE ظاهرة عالمية في ثمانينيات القرن الماضي”.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away. One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s. WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans. — WWE (@WWE) July 24, 2025

من هو هالك هوغان؟

وُلد هوغان في أغسطس/آب 1953 بمدينة أغوستا بولاية جورجيا، ونشأ في بورت تامبا بولاية فلوريدا، وبدأ شغفه بالمصارعة منذ سن المراهقة قبل أن يدخل الاحتراف عام 1977.

اكتسب لقبه الشهير “هالك” إثر ظهوره في برنامج حواري مع نجم مسلسل “ذا إنكريدبل هالك”، حيث لاحظ مقدم البرنامج أن حجم هوغان يفوق زميله.

وانطلقت شهرة هوغان الواسعة بعد انضمامه إلى اتحاد المصارعة العالمي (WWF) عام 1979، حيث أصبح يُعرف باسم هالك هوغان، وفاز بلقب الوزن الثقيل عام 1984، لتبدأ ظاهرة “هولكمانيا” ( فترة هيمنة هولك هوجان في عالم المصارعة الحرة) التي ساهمت في رفع شعبية المصارعة عالميًا.

امتدت مسيرة هوغان إلى عالم التمثيل من خلال أدوار بارزة في أفلام “روكي 3″ و”No Holds Barred” و”Suburban Commando” و”Mr. Nanny”، فضلًا عن مسلسل المغامرات “Thunder in Paradise” وبرنامج الواقع العائلي “Hogan Knows Best”.

أما على الصعيد الشخصي، فقد تزوّج هوغان ثلاث مرات، كان أولها من ليندا كلاريدج التي أنجب منها ابنته بروك وابنه نيك. ثم تزوج من جينيفر ماكدانيل، وأخيرًا من سكاي ديلي في سبتمبر/أيلول 2023.

وبعد اعتزاله المصارعة عام 2012، كشف هوغان في حديث صحفي عام 2023 عن معاناته مع الإصابات والعمليات الجراحية التي تجاوزت 20 عملية في ظهره وركبتيه ووركيه ووجهه. وقال حينها: “أشعر أنني بحالة جيدة.. قليل من الألم يجعلك تشعر بأنك ما زلت على قيد الحياة”.