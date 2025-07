وفاة المصارع الأمريكي هالك هوغان

توفي المصارع الأمريكي الشهير هالك هوغان، أحد أبرز نجوم المصارعة العالمية والاستعراض الرياضي، يوم الخميس في ولاية فلوريدا عن عمر ناهز 71 عاما، بحسب ما أفادت به مجلة “يو إس ويكلي” نقلًا عن أسرته.

وأوضحت المجلة أن هوغان (الاسم الحقيقي: تيري جين بوليا) تعرّض لسكتة قلبية في منزله بمدينة كليرووتر بولاية فلوريدا، بعد أسابيع من خضوعه لعملية قلبية كبرى أعلن عنها سابقًا.

ونقلت مجلة “يو إس ويكلي” عن مصدر مقرب من العائلة قوله: “خضع هالك لعملية قلبية خطيرة قبل بضعة أسابيع وكان يتعافى بشكل جيد بعدها”.

وأكد اتحاد المصارعة العالمي “WWE” وفاة هوغان عبر بيان رسمي نُشر على منصاته، جاء فيه: “تأسف WWE للإعلان عن وفاة هالك هوغان عضو قاعة المشاهير”.

وأضاف البيان: “كان هوغان أحد أكثر الشخصيات شهرة في ثقافة البوب، وساهم في جعل WWE ظاهرة عالمية في ثمانينيات القرن الماضي”.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.

One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.

WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.

— WWE (@WWE) July 24, 2025