“يوم للنساء فقط”.. إعلان في مراكز توزيع المساعدات يثير سخرية وغضبا في غزة (شاهد)

أثار إعلان صادر عن مؤسسة “غزة الإنسانية” حول تخصيص يوم للنساء فقط في مراكز توزيع المساعدات، موجة سخرية وانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للمؤسسة بالتواطؤ في المجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال الأشهر الماضية فيما أصبح يُعرف بـ”مصائد الموت”.

وجاء في نص الإعلان أن المؤسسة “ترحب بالسيدات فقط للحضور واستلام صندوق غذائي”، داعية الرجال إلى “تجنب الموقع أثناء هذا التوزيع”، مما فتح الباب لتساؤلات واسعة حول نية المؤسسة وسلامة هذا التوزيع في ظل تكرار حوادث القتل عند مراكز المساعدات، التي أودت بحياة أكثر من 1060 فلسطينيا، وفق ما تشير إليه تقارير محلية.

“فكرته مزحة في الأول”.. ردود ساخرة على تخصيص “منظمة غزة الإنسانية” يوما للنساء فقط لتسلّم المساعدات الغذائية داخل القطاع. pic.twitter.com/JlO3baUAdc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 24, 2025

سخرية شعبية وتعليقات لاذعة

واعتبر عدد من النشطاء الإعلان استمرارًا لما وصفوه بـ”الاستهتار بحياة الناس”، متهمين المؤسسة بأنها “تحاول تغليف جرائمها بقرارات ظاهرها إنساني وباطنها قاتل”.

وكتبت إحدى المعلقات قائلة “فكرت الموضوع مزحة، طلع إعلان حقيقي. يبدو مش كافي إنه معظم شهداء مصائد الموت كانوا من الرجال والأطفال، فبدهم يخصصوا يوم لقتل النساء من باب المساواة”.

وفي تعليق آخر، قال يحيى حلس “غدا يوم خاص لقتل النساء عند مراكز التوزيع. ما شبعوا من الشباب والرجال؟ بدهم يقتلوا النساء كمان؟”، في إشارة إلى المخاوف من تكرار مشاهد إطلاق النار عند تلك النقاط التي تدار عبر ما يُوصف بـ”القواعد الأمريكية” لتوزيع المساعدات في القطاع.

ويعيش قطاع غزة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.