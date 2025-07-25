الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

أمن السلطة الفلسطينية يقمع مسيرة تضامنية مع غزة وسط نابلس (شاهد)

مسيرة في مدينة الخليل الفلسطينية دعما لغزة
مدة الفيديو 01 دقيقة 54 ثانية 01:54
25/7/2025-|آخر تحديث: 05:19 PM (توقيت مكة)

أظهرت مقاطع مصورة متداولة قمع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية متظاهرين وسط مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع تظهر إطلاق قنابل الغاز على مظاهرة خرجت في نابلس تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة، واعتقال وإصابة عدد منهم.

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وخرجت اليوم مظاهرات في مدن الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة منها مظاهرة حاشدة في مدينة رهط بالنقب، ومسيرة احتجاجية وسط مدينة رام الله، ومسيرة بمدينة يافا في الأراضي المحتلة عام 1948، تنديدا بحرب الإبادة والتجويع في غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعت -أول أمس الأربعاء- جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري في مختلف عواصم ومدن العالم، أيام الجمعة والسبت والأحد (25-27 يوليو/تموز 2025) وكل الأيام المقبلة، حتى إنهاء الحصار على غزة والمجاعة المفروضة على سكانه.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

الفصائل تدين قمع السلطة

ومن جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قمع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمسيرات الشعبية التي خرجت في محافظات الضفة الغربية تنديدا بحرب الإبادة ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت حماس في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالكف عن استهداف أحرار الشعب الفلسطيني وأن تنحاز إلى صف المواجهة ضد الاحتلال.

بدورها استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على مسيرة جماهيرية خرجت في نابلس تنديدا بسياسة التجويع ضد أبناء غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية

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