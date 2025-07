“إساءة مقلقة”.. الأمم المتحدة تنتقد حظر حركة متضامنة مع فلسطين في بريطانيا

انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الجمعة، الحظر البريطاني، لمنظمة “فلسطين أكشن” ووصفه بأنه إساءة استخدام مقلقة لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها.

وحذّر تورك، اليوم الجمعة، من أن قرار الحكومة البريطانية بحظر جماعة “العمل من أجل فلسطين” بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب يثير مخاوف جدية من تطبيقها على سلوكيات لا تُعد إرهابية، ويُهدد بعرقلة الممارسة المشروعة للحريات الأساسية في بريطانيا.

وقال في بيان “يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، فهو يحدّ من حقوق الكثير من الأشخاص المنخرطين في المنظمة والمؤيدين لها والذين لم يتورطوا بأي نشاط إجرامي في الأساس، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

#UK Government’s decision to label ‘Palestine Action’ a terrorist group raises serious concerns that counter-terrorism legislation is being applied to a group that is not terrorist in nature & risks hindering the legitimate exercise of fundamental freedoms.

وحظرت الحكومة البريطانية حركة “العمل من أجل فلسطين” بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 بعد أن اقتحم بعض أعضائها مطارا عسكريا في يونيو/حزيران، ووردت تقارير عن رشّهم طلاء على طائرتين عسكريتين، من بين حوادث أخرى.

ويُعرّف قانون مكافحة الإرهاب المحلي في بريطانيا “الأعمال الإرهابية تعريفا واسعا ليشمل “إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات”، ولكن وفقا للمعايير الدولية، ينبغي أن تقتصر الأعمال الإرهابية على الأعمال الإجرامية.

وتعرّف المعايير الدولية تلك الأعمال بأنها تهدف “إلى التسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو أخذ الرهائن، بغرض ترهيب السكان أو إجبار الحكومة على اتخاذ إجراء معين أو عدم اتخاذه”، كما قال تورك.

وأضاف تورك قائلا “يُسيء هذا القانون استخدام خطورة الإرهاب وتأثيره لتوسيع نطاقه ليتجاوز تلك الحدود الواضحة، ليشمل سلوكا إضافيا يُعد بالفعل جريمة بموجب القانون”.

