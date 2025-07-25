إضراب في مطار بن غوريون يتسبب بتعطيل الرحلات وتأخير تسليم الأمتعة (فيديو)

شهد مطار بن غوريون صباح اليوم الجمعة إضرابًا من جانب عاملين توقفوا عن تفريغ وتحميل الأمتعة، احتجاجًا على تدني الأجور ونقص القوى العاملة، مما أدى إلى تعطيل واضح في تسليم الحقائب وتسبب بتأخيرات في مواعيد الرحلات.

وقالت سلطة المطارات بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام إسرائيلية: “تعمل الإدارة بالتعاون مع العمال ونسعى لحل الأزمة بأسرع وقت، ونعتذر للمسافرين عن التأخيرات التي حدثت”.

واستمر الإضراب لنحو أربع ساعات قبل أن يعود الموظفون تدريجيًا إلى عملهم وتستأنف الحركة بشكل طبيعي.

وأظهرت صور نشرتها القناة 12 الإسرائيلية المسافرين وهم ينتظرون الحقائب.

وقال رئيس نقابة العاملين في المطار فنحاس عيدان إن سبب الإضراب يعود إلى النقص الحاد في القوى التشغيلية، وقال: “هناك نقص لا يقل عن 200 عامل تشغيل، وحتى لو زادت الأجور بنسبة 300% فلن يحل ذلك المشكلة إذا لم يتم توظيف المزيد من العمال”.

وذكر عيدان أن توقعات عدد المسافرين هذا العام تراجعت بسبب الحرب مع إيران من 20 مليونًا إلى 16 مليونًا، ما أدى لنقل بعض الموظفين للعمل الجزئي. لكن مع عودة الطلب على السفر فجأة بعد انتهاء الحرب، واجه المطار ضغطا شديدًا تسبب في تعطيل الخدمات.