استهدف بصاروخ من مروحية.. استشهاد الصحفي آدم أبو هربيد بعد قصف الاحتلال خيمته (فيديو)

استشهد الصحفي الفلسطيني آدم أبو هربيد بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيمة عائلته في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة، وأصيب أطفاله بجروح متفاوتة نتيجة القصف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، أن الصحفي آدم أبو هربيد، نازح من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ويقيم في خيمة في مدينة غزة.

شهداء الصحافة

وأعلن بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 232 صحفيا بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي آدم أبو هربيد، منذ بداية الحرب على غزة بعد الإعلان عن استشهاد آدم أبو هربيد.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين وقتلهم واغتيالهم بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، إلى إدانة الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في غزة.

تحقيق دولي فوري

من جانبه أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، جريمة قتل الصحفي أبو هربيد، وقال إنها تستدعي تحقيقا دوليا فوريا ووقف جرائم الحرب ضد الصحفيين في غزة.

وقال إن الصحفي آدم أبو هربيد، مسؤول التصوير في قناة (القدس اليوم) قتل جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف الخيمة التي كانت تؤوي عائلته في مدينة غزة، في حادثة تندرج ضمن سلسلة استهداف طالت الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي خلال الحرب المستمرة.

وبحسب المعلومات التي تابعها المركز، فقد استُشهد أبو هربيد مساء الخميس عقب استهداف مباشر بصاروخ أطلقته طائرة مروحية، ما أسفر أيضا عن استشهاد 3 من أقاربه، وإصابة زوجته بجروح خطرة، في حين أُصيب أطفاله بجروح متفاوتة.

أداء المهام رغم التحديات

ويُعد أبو هربيد من الصحفيين الذين استمروا في أداء مهامهم المهنية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، رغم التحديات المرتبطة بالنزوح القسري وانعدام الأمان وظروف المعيشة الصعبة.

ووثّق الصحفي الشهيد آدم أبو هربيد من الميدان بالصوت والصورة، تداعيات القصف على المدنيين والانتهاكات التي طالت المرافق الطبية والإنسانية.

ودعا المركز الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بحرية التعبير وحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حوادث استهداف الإعلاميين في غزة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وفقا للقانون الدولي.

نقابة الصحفيين تنعى الشهيد

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، آدم أبو هربيد، وقالت في بيان “إن استهداف الصحفيين بشكل متعمد، ومنهم الشهيد آدم أبو هربيد، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت النقابة أن الاحتلال، الذي ارتكب المجازر المروعة بحق الصحفيين، يهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب الإعلاميين، ودعت المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، إلى التحرك الفعّال لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.